Aeroportul din Nashville ar putea purta numele lui Dolly Parton. Omagiu pentru legendara artistă

Aeroportul Internațional din Nashville ar putea fi redenumit în curând în onoarea lui Dolly Parton, simbol al statului Tennessee, au anunțat vineri guvernatorul statului și reprezentanții aeroportului.

Un aeroport va fi redenumit după Dolly Parton Foto: Shutterstock

Aeroportul și guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, au anunțat intenția de a-i atribui aeroportului numele lui Dolly Parton, pentru a crea „un omagiu durabil adus moștenirii sale de neșters și generațiilor de oameni pe care le-a inspirat în Tennessee și în întreaga lume”, relatează NBC News.

Lee a discutat în această săptămână cu echipa lui Parton despre propunere, iar reprezentanții acesteia și-au exprimat „aprecierea”, a declarat guvernatorul.

„Viața extraordinară a lui Dolly Parton este pentru totdeauna împletită în țesătura statului nostru”, a declarat Lee. „De la casa ei din munții rurali ai estului statului Tennessee până pe scenele lumii, Dolly a purtat cu ea spiritul statului Tennessee. Într-un loc în care Tennessee întâmpină lumea, este potrivit ca Aeroportul Internațional din Nashville să poarte numele fiicei preferate a statului nostru și să întâmpine călătorii cu moștenirea durabilă a muzicii, generozității, credinței și bunătății lui Dolly.”

Propunerea de redenumire a aeroportului va fi analizată în cadrul reuniunii Autorității Aeroportuare Metropolitane din Nashville, programată pentru 17 septembrie.

O petiție pentru redenumirea aeroportului în onoarea lui Parton, inițiată cu mai bine de un an înainte de moartea artistei, a strâns până vineri seară peste 160.000 de semnături. Inițiativa a primit, de asemenea, mesaje de susținere din partea unui membru al Consiliului Local din Nashville și a unui reprezentant în legislativul statului Tennessee.

Îndrăgita legendă a muzicii country, originară dintr-o zonă rurală a statului Tennessee, a murit marți, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul. Moartea sa a fost resimțită în întreaga țară și în lume și a declanșat omagii emoționante din partea fanilor, celebrităților și politicienilor deopotrivă.

Dolly Parton a fost îndrăgită de generații întregi. Ea a înființat Fundația Dollywood, care derulează programe de sprijin pentru comunitățile din estul statului Tennessee și inițiative educaționale, precum și Imagination Library, un program prin care sunt trimise gratuit cărți copiilor din întreaga lume.