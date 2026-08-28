Dezvăluire despre ultimele zile ale lui Dolly Parton: artista voia să testeze medicamente experimentale

Stella Parton, sora mai mică a celebrei cântărețe de muzică country Dolly Parton, a făcut o dezvăluire emoționantă despre ultimele zile din viața artistei. Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, Stella a povestit că Dolly s-a oferit să urmeze tratamente medicale experimentale împotriva cancerului, chiar și în cazul în care acestea nu i-ar mai fi putut salva viața.

Dezvăluire despre ultimele zile ale lui Dolly Parton. Foto: Shutterstock

Potrivit surorii sale, Dolly Parton și-ar fi dorit ca eventualele tratamente experimentale să poată contribui la găsirea unor soluții pentru alți pacienți diagnosticați cu cancer.

„Sora mea a fost una dintre cele mai generoase, atente şi bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată”, a scris Stella. „Ceea ce a văzut lumea este exact ceea ce era ea”.

Dolly Parton voia să ajute alți pacienți

Stella a povestit că artista i-a spus recent că ar fi acceptat să participe la tratamente experimentale, chiar dacă medicii nu mai vedeau nicio șansă pentru ea.

„Mi-a spus recent că, chiar dacă nu ar mai fi existat nicio speranţă pentru ea, ar fi permis totuşi echipei medicale să încerce medicamente experimentale, în speranţa de a ajuta pe alţii în viitor”, a scris Stella. „Sora mea se gândea mereu la ceilalţi”.

Dolly Parton a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la scurt timp după ce fusese diagnosticată cu cancer. Artista fusese transportată la Centrul de Oncologie Vanderbilt-Ingram din Nashville, după ce s-a confruntat cu probleme renale și autoimune. A murit înconjurată de familie.

Stella, una dintre cele 11 surori și frați ai artistei și, la rândul său, cântăreață și compozitoare country, le-a transmis fanilor că cea mai potrivită modalitate de a-i păstra vie memoria este să urmeze exemplul pe care Dolly l-a oferit întreaga viață.

Ea i-a îndemnat să fie mai buni cu cei din jur, să-i încurajeze pe ceilalți și să ofere mai mult din timpul și resursele lor.

„Dacă cineva ajunge în rai, sunt sigură că ea a ajuns exact la timp”

Mesajul Stellei a fost și o mărturie despre legătura strânsă dintre cele două surori. Acestea obișnuiau să vorbească la telefon în fiecare marți dimineață, când își beau cafeaua împreună, înainte de răsărit.

„Momentul meu de cafea de marţi dimineaţă nu va mai fi niciodată la fel, dar dragostea, respectul şi bunătatea ei vor rămâne”, a scris Stella. „Ea a făcut lumea un loc mai bun prin simpla ei prezenţă, aşa că haideţi să-i urmăm exemplul”.

În mesajul său, Stella a vorbit și despre credința că sora ei și-a găsit locul în rai.

„Dacă cineva ajunge în rai, sunt sigură că ea a ajuns exact la timp”, a scris Stella. „Ştiu că străluceşte din plin, în toată splendoarea şi strălucirea ei”.

Dolly Parton, crescută într-o familie numeroasă

Dolly Parton a vorbit în mai multe rânduri despre copilăria sa și despre familia numeroasă în care a crescut. Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2016, artista povestea că, deși familia trăia într-o cabană cu o singură cameră din Tennessee, copilăria ei a fost una fericită.

„Era aglomerat! Cu atâţia fraţi şi surori, erau multe tachinări şi certuri, dar eram toţi împreună în asta”, declara artista.

Moartea lui Dolly Parton a provocat un val de reacții în întreaga lume. Personalități din muzică, cinematografie și politică i-au adus omagii, în timp ce numeroși fani s-au strâns la Dollywood, parcul tematic din Tennessee asociat artistei.

În semn de respect, steagurile americane au fost coborâte în bernă în mai multe locuri din țară, inclusiv la Casa Albă.