Cine a fost adevărata Jolene. Povestea din spatele piesei lui Dolly Parton, care a ajuns din nou pe primul loc după moartea artistei

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Dolly Parton, „Jolene”, a revenit în atenția publicului după moartea artistei, iar piesa a urcat pe primul loc în clasamentul melodiilor de pe Apple Music din Statele Unite, pe fondul valului de omagii adus cântăreței.

Dolly Parton în 1978 Foto: Profimedia

Lansată în 1973, „Jolene” a devenit unul dintre cele mai mari succese ale carierei lui Dolly Parton și a fost reinterpretată de-a lungul anilor de artiști din genuri muzicale diferite. Printre cei care au cântat propria versiune se numără The White Stripes, Miley Cyrus, Olivia Newton-John, Mindy Smith și grupul Pentatonix, notează The Washington Post.

Cum a apărut „Jolene”

Povestea piesei își are originea chiar în primii ani ai căsniciei lui Dolly Parton cu Carl Dean. Deși răposatul soț al lui Dolly a stat departe de lumina reflectoarelor timp de decenii, el a fost sursa de inspirație pentru una dintre cele mai iconice melodii ale sale, „Jolene”. Cei doi s-au căsătorit în 1966, iar Parton a observat la un moment dat că soțul ei petrecea neobișnuit de mult timp la banca din apropiere, deși nu avea prea mulți bani.

„Cântecul s-a bazat vag pe un sâmbure de adevăr”, a povestit ea în timpul Festivalului Glastonbury din 2014, potrivit publicației The Independent. „L-am scris cu ani în urmă, când soțul meu... petrecea ceva mai mult timp cu Jolene decât credeam eu că ar fi trebuit.”

„Făcuse o pasiune teribilă pentru soțul meu”, declara Parton publicației NPR în octombrie 2008. „Iar lui îi plăcea la nebunie să meargă la bancă pentru că ea îi acorda atâta atenție. A devenit un fel de glumă între noi — îi spuneam: «La naiba, petreci cam mult timp la bancă. Nu cred că avem noi atâția bani». Așa că e un cântec cât se poate de inocent, deși sună dramatic.”

„Avea tot ce mie îmi lipsea, cum ar fi picioare lungi — știți voi, avea vreo 1,80 m înălțime. Și avea toate acele atuuri pe care o scundă prăpădită ca mine nu le are”, a adăugat Parton pentru NPR. „Așa că, indiferent cât de frumoasă ar fi o femeie, te simți mereu amenințată de anumite... Te simți mereu amenințată de alte femei, punct.”

Cine este Jolene?

Deși melodia „Jolene” a fost inspirată de funcționara de la bancă, Parton a confirmat că a ales numele de la o mică fană.

„Într-o seară eram pe scenă și am văzut o fetiță superbă — avea probabil vreo 8 ani pe atunci”, a povestit Parton pentru NPR.

„Avea un păr roșcat superb, o piele minunată, ochi verzi transparenți și se uita în sus la mine, așteptând un autograf”, a continuat ea. „I-am spus: «Ei bine, ești cea mai frumușică fetiță pe care am văzut-o vreodată. Cum te cheamă?». Iar ea a răspuns: «Jolene». Am repetat: «Jolene. Jolene. Jolene. Jolene. Ce frumos sună. Sună ca un cântec. Am să scriu o melodie despre asta».”

A murit Dolly Parton. Legenda muzicii country avea 80 de ani

În 2020, Dolly Parton explica faptul că mesajul piesei a rămas actual tocmai pentru că vorbește despre o teamă pe care o pot avea foarte mulți oameni într-o relație.

„Orice femeie se poate regăsi în ea și, de fapt, orice bărbat. Cred că femeile o iubesc pentru că toate se gândesc că există cineva care ar putea să atragă atenția persoanei pe care o iubești. Cred că toată lumea are această teamă și se întâmplă tot timpul”, spunea artista.

Parton obișnuia însă să trateze povestea și cu umor. Ea povestea că, atunci când își vedea soțul dormind în fotoliul său, se gândea uneori: „Unde este Jolene când am nevoie de ea? Poți să-l iei acum, vino și ia-l!”

În ciuda frustrării cântăreței față de flirtul funcționarei bancare cu Dean, Parton i-a mulțumit „Jolenei” pe scena Festivalului Glastonbury din 2014.

„Vreau să știți, totuși, că din orice lucru poate ieși ceva bun. Dacă nu era acea femeie, nu aș fi scris niciodată «Jolene» și nu aș fi făcut toți acești bani, așa că îți mulțumesc, Jolene.”

O piesă care a trecut testul timpului

„Jolene” a fost al doilea single al lui Dolly Parton care a ajuns pe primul loc în clasamentele country și a contribuit decisiv la consolidarea statutului său de vedetă.

Melodia a continuat să fie reinterpretată timp de mai multe decenii. În 2017, versiunea interpretată de Pentatonix împreună cu Dolly Parton a câștigat un premiu Grammy.

Inclusiv Beyoncé a preluat povestea în 2024, pe albumul „Cowboy Carter”, însă într-o variantă în care avertismentul adresat lui Jolene este mult mai ferm: „Te avertizez, nu veni să îmi iei bărbatul”.

Într-o altă reinterpretare, grupul Chapel Hart a lansat „You Can Have Him Jolene”, schimbând complet perspectiva poveștii.

„Ne-am gândit că, din 1973 până în 2022, nu puteam să continuăm să ne certăm pentru același bărbat. Așa că am decis să-i spunem: «Poți să-l iei, Jolene»”, a explicat Danica Hart.

Astăzi, „Jolene” rămâne una dintre cele mai recognoscibile melodii din repertoriul lui Dolly Parton, iar revenirea sa în topuri după moartea artistei arată cât de puternic a rămas cântecul în memoria publicului.

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute cântărețe și actrițe americane, a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani.