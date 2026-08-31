Ambasada SUA de la București a publicat luni, 31 august, de Ziua Limbii Române, un videoclip în care arată, cu ajutorul unui asistent AI, frumusețea unor cuvinte românești greu de tradus într-un singur cuvânt în alte limbi.

În videoclip, una dintre membrele misiunii diplomatice a rugat asistentul AI să descrie în cuvinte simple sentimente și stări complexe.

„Cum se spune «simt o durere profundă, dulce-amăruie, de nostalgie pentru un loc și un monent îndepărtat, plin de iubire și speranță?»”, a întrebat-o aceasta pe asistentul AI.

Răspunsul AI-ului a fost: „Dor”.

Asistentul AI mai este întrebat cum definește starea de armonie și pace cu lumea, însoțită de căldură reconfortantă, liniște și pace sufletească. Răspunsul este unul neașteptat de scurt: „În română, e simplu: tihnă”.

„Stai puțin... adică mi-ai rezumat întregul paragraf în cinci litere?”, a constatat aceasta, mirată.

Un alt exemplu este sentimentul de afecțiune profundă și tandrețe față de o persoană. Pentru această descriere, asistentul oferă din nou un singur cuvânt: „drag”.

Când i se cere să traducă termenul înapoi în engleză, cuvânt cu cuvânt, asistentul AI refuză, spunându-i persoanei că: „Unele frumuseți există doar în limba română”.

Ziua Limbii Române se sărbătorește la data de 31 august în Republica Moldova din 1990, în România din 2013 și în Ucraina din 2026.

Conform legii, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.

Autoritățile trebuie să ia măsuri pentru arborarea drapelului României iar radioul și televiziunea publică pot include emisiuni dedicate sărbătorii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis că „limba română este parte din ființa noastră”.

„Limba română este parte din ființa noastră. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ.”