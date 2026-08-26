Administrația Donald Trump a evocat posibilitatea demolării Kennedy Center din Washington în cazul în care justiția va împiedica păstrarea numelui președintelui american pe clădire, relatează AFP.

Administrația Trump amenință cu demolarea Kennedy Center dacă numele președintelui este eliminat. Foto: X

Centrul Kennedy, una dintre cele mai importante instituții culturale din Statele Unite, a ajuns în centrul unei dispute după ce Donald Trump și-a numit apropiații în consiliul de administrație și a adăugat, în decembrie, numele său celui al fostului președinte John F. Kennedy, redenumind instituția „Trump Kennedy Center”, potrivit News.ro.

Schimbarea denumirii a fost contestată în instanță de opoziția democrată și de familia Kennedy. În urma unei decizii a justiției, consiliul de administrație a eliminat în iunie numele lui Trump, însă a votat din nou, pe 13 august, o rezoluție prin care prevede inclusiv amplasarea pe clădire a unui mesaj care să evidențieze rolul președintelui în restaurarea centrului.

În documentele depuse luni în instanță, Ministerul Justiției susține că, fără recunoașterea explicită a contribuției lui Donald Trump, instituția riscă să își piardă finanțarea.

„Donatorii nu vor mai face contribuții, iar Centrul va continua să se îndrepte spre un colaps financiar și structural”, afirmă Departamentul de Justiție.

Autoritățile au mers mai departe, avertizând că, fără lucrările necesare, clădirea ar putea deveni „o structură periculoasă și dărăpănată, care va trebui demolată”. În document este menționată și posibilitatea construirii unui amfiteatru în aer liber, cu vedere spre râul Potomac, pe amplasamentul actual.

Consiliul de administrație numit de Trump a susținut anterior că sunt necesare lucrări pentru remedierea scurgerilor și infiltrațiilor de apă din clădire.

Judecătorul Christopher Cooper a ordonat în luna mai eliminarea de pe clădire, de pe site-ul instituției și de pe mărcile sale înregistrate a oricăror referiri la Donald Trump sau la alte persoane în afară de președintele John F. Kennedy.

Judecătorul a suspendat, de asemenea, pentru doi ani închiderea temporară a centrului, considerând că actualul consiliu nu și-a îndeplinit obligația de prudență atunci când a decis această măsură.

Cooper a permis însă continuarea lucrărilor de restaurare, apreciind că necesitatea acestora este evidentă.