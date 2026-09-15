Incident în Marea Baltică: elicopter militar danez, vizat de rachete de semnalizare trase de o fregată rusească

Un nou incident maritim tensionat a avut loc în apele internaționale din Marea Baltică, în apropierea orașului Gedser din sudul Danemarcei. O fregată rusească a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter al armatei daneze care efectua o misiune standard de fotografiere a navei militare, determinând o reacție fermă din partea autorităților de la Copenhaga.

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Potrivit Ministerului danez al Apărării, unul dintre proiectilele pirotehnice a trecut extrem de aproape de aparatul de zbor, punând în pericol siguranța echipajului.

„Un comportament total inacceptabil”

Premierul danez Mette Frederiksen a condamnat ferm acțiunea navei rusești, pe care a descris-o drept iresponsabilă și menită să creeze intimidare.

„Acțiunile Rusiei au scopul de a intimida și de a semăna discordie. Însă nu vor reuși. Noi nu vom ceda”, a declarat șefa guvernului de la Copenhaga.

Reacția diplomatice a urmat imediat. Ministrul Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen, a catalogat evenimentul ca fiind „total inacceptabil” și a anunțat convocarea oficială a ambasadorului rusesc pentru a da explicații. Oficialul danez a avertizat că Moscova împinge treptat limitele comportamentului permis pe mare și a subliniat că Danemarca nu va tolera punerea în pericol a vieților omenești și a securității navigației.

Deși rachetele de semnalizare sunt utilizate în principal pentru avertizare sau salvare pe mare, lansarea lor directă către o aeronavă reprezintă un gest ostil. Incidentul survine pe fondul relațiilor tot mai reci dintre cele două state, Danemarca fiind un susținător ferm al Ucrainei prin oferirea de asistență militară semnificativă.

Evenimentul a avut loc în aceeași zi în care forțele NATO au doborât o dronă deasupra Lituaniei, în cel mai recent incident de securitate de pe flancul estic al alianței, unde tensiunile rămân ridicate pe fondul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.