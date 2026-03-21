search
Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

140 de milioane de barili de petrol ar putea intra pe piață. SUA relaxează temporar sancțiunile asupra țițeiului iranian

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Administrația condusă de Donald Trump a decis să suspende pentru 30 de zile sancțiunile privind achizițiile de petrol iranian transportat pe mare, într-o încercare de a tempera creșterea accelerată a prețurilor la energie. Oficialii americani susțin că măsura va crește oferta globală, fără ca Teheranul să beneficieze direct.

SUA relaxează temporar sancțiunile asupra petrolului iranian FOTO: Shutterstock

Administrația americană a anunțat o derogare temporară de la sancțiunile asupra petrolului iranian, valabilă timp de 30 de zile, pe fondul tensiunilor din regiune și al scumpirii rapide a petrolului, cauzate de conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că această decizie ar putea aduce pe piața globală aproximativ 140 de milioane de barili de petrol, contribuind la reducerea presiunii asupra aprovizionării cu energie. 

„Prin deblocarea temporară a acestei rezerve existente pentru lume, Statele Unite vor aduce rapid aproximativ 140 de milioane de barili de petrol pe piețele globale, extinzând cantitatea de energie la nivel mondial și contribuind la atenuarea presiunilor temporare asupra aprovizionării cauzate de Iran”, a transmis Bessent, potrivit The Guardian.

El a adăugat: „În esență, vom folosi petrolul iranian împotriva Teheranului pentru a menține prețul scăzut, în timp ce continuăm Operațiunea Epic Fury”.

Prețuri în creștere și presiune politică

Decizia vine în contextul în care prețul petrolului a crescut cu aproximativ 50%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril – cel mai ridicat nivel din 2022. Casa Albă se teme că aceste scumpiri vor afecta atât companiile, cât și consumatorii americani, mai ales înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Este pentru a treia oară în aproximativ două săptămâni când SUA relaxează sancțiuni din domeniul energetic, după măsuri similare privind petrolul rusesc și o licență generală emisă vineri, care permite vânzarea de țiței iranian încărcat pe nave până pe 19 aprilie.

Controverse și critici

Decizia nu este lipsită de controverse. Unii analiști avertizează că măsura ar putea ajuta indirect Iranul să își finanțeze efortul de război. „Ca să spun blând, asta e o prostie”, a declarat David Tannenbaum. „În esență, permitem Iranului să vândă petrol, care ar putea fi apoi folosit pentru a finanța efortul de război.”

Bessent a respins aceste critici, insistând că derogarea este limitată strict la petrolul deja aflat în tranzit și că nu permite noi producții sau achiziții.

„Această autorizație temporară, pe termen scurt, este strict limitată la petrolul care se află deja în tranzit și nu permite noi achiziții sau producție”, a explicat oficialul. „Iranul va avea dificultăți în a accesa orice venituri generate, iar Statele Unite vor continua să mențină o presiune maximă asupra Iranului și asupra capacității sale de a accesa sistemul financiar internațional”.

Impact limitat fără redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Situația rămâne tensionată în regiune, mai ales după ce Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global.

Experții avertizează că măsurile SUA vor avea efecte limitate dacă traficul maritim nu este reluat. „Dacă am ajuns în punctul de a relaxa sancțiunile asupra țării cu care suntem în război, rămânem cu adevărat fără opțiuni”, a declarat Brent Erickson, subliniind riscurile unei strategii economice epuizate.

Posibile efecte globale

Decizia ar putea avantaja în special China, principalul cumpărător de petrol iranian. Potrivit secretarului american al energiei, Chris Wright, livrările ar putea ajunge în Asia în doar câteva zile și ar intra pe piață după rafinare, în aproximativ o lună și jumătate.

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul poartă discuții cu Japonia privind o eventuală redeschidere a strâmtorii pentru navele japoneze, într-un context în care Tokyo depinde masiv de petrolul din Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
