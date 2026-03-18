SUA și Israelul au atacat instalații petroliere și de gaze din Iran, scrie presa iraniană

Instalații de petrol și gaze naturale din sudul Iranului au fost lovite miercuri, în ceea ce presa iraniană descrie drept atacuri coordonate ale Statelor Unite și Israelului, marcând o escaladare semnificativă a conflictului, relatează CNN și argusmedia.com.

Potrivit agenției semi-oficiale Tasnim, țintele au inclus infrastructuri energetice esențiale, precum zăcământul de gaze South Pars - cel mai mare din lume - și zona industrială Asaluyeh, unde se află importante facilități petroliere, de gaze și petrochimice. Amploarea pagubelor nu este încă clară.

Agenția Fars a relatat că „explozii puternice” au fost auzite la mai multe rafinării din Asaluyeh. Primele informații indică faptul că rezervoare de stocare și unități de procesare a gazelor din mai multe faze ale complexului au fost lovite. Personalul a fost evacuat în siguranță, iar echipele de intervenție lucrează pentru a stinge incendiile izbucnite în urma atacurilor.

Presa de stat a confirmat ulterior că cel puțin patru instalații de tratare a gazelor au fost avariate în urma unor atacuri cu drone, afectând operațiuni legate de fazele 3, 4, 5 și 6 ale zăcământului offshore South Pars. Guvernatorul din Asaluyeh, Eskandar Pasalar, a declarat că facilitățile au fost scoase din funcțiune pentru a limita extinderea incendiilor, o măsură care va reduce, cel mai probabil, și producția platformelor offshore conectate. Autoritățile nu au oferit însă detalii privind amploarea pierderilor de producție.

Aceste lovituri reprezintă a doua serie de atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului de la începutul conflictului, pe 28 februarie, și primele care vizează direct instalații de producție de asemenea amploare.

South Pars este un pilon central al sectorului energetic iranian, asigurând între 70% și 75% din producția de gaze naturale a țării. De asemenea, furnizează materie primă esențială pentru industria petrochimică și pentru producția de combustibili. Câmpul este exploatat în comun cu Qatarul, a cărei porțiune este denumită North Field. Ministerul de Externe al Qatarului a condamnat atacurile, catalogându-le drept „periculoase și iresponsabile”.

Piețele energetice au reacționat rapid la aceste evoluții. Indicele olandez TTF pentru gaze a crescut cu 5% în decurs de o oră de la apariția informațiilor, iar contractele futures pentru petrolul Brent au înregistrat, de asemenea, creșteri, pe fondul temerilor legate de eventuale perturbări ale aprovizionării.

Atacurile recente vin după bombardamente asupra depozitelor de petrol din apropierea Teheranului, inclusiv în Karaj, Shahran, Aghdasieh și Shahr-e Rey. Presa de stat a relatat anterior că rafinăria din Teheran, cu o capacitate de 220.000 de barili pe zi, a fost de asemenea afectată, însă detaliile rămân limitate.

Nu este pentru prima dată când instalațiile din Asaluyeh sunt vizate: în cursul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel, în luna iunie, o unitate de procesare a gazelor a South Pars a fost lovită, provocând un incendiu și întreruperi temporare ale producției. Operațiunile au fost reluate în aproximativ două săptămâni.

Experții din domeniul energiei avertizează că noi atacuri asupra infrastructurii iraniene ar putea pune în pericol până la 3,4 milioane de barili pe zi de producție de țiței și aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi destinați exportului, ceea ce ar putea tensiona și mai mult piețele globale și situația geopolitică.