Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane

În culisele războiului din Orientul Mijlociu se conturează o axă tot mai vizibilă Moscova–Teheran, în care schimbul de informații și tehnologie militară capătă o miză strategică. Potrivit The Wall Street Journal, Rusia își intensifică sprijinul pentru Iran, furnizând imagini satelitare și tehnologii avansate pentru drone, cu scopul de a crește precizia loviturilor asupra forțelor americane din regiune.

Surse citate de publicație susțin că Putin urmărește un dublu obiectiv: sprijinirea aliatului său în confruntarea cu SUA și Israel, dar și prelungirea unui conflict care îi aduce beneficii atât militare, cât și economice.

Moscova împărtășește experiența acumulată în războiul din Ucraina

Tehnologia transferată include componente pentru drone „Shahed” modernizate, capabile să îmbunătățească semnificativ comunicațiile, navigația și acuratețea atacurilor. În paralel, Moscova împărtășește experiența acumulată în războiul din Ucraina, oferind inclusiv recomandări tactice — de la numărul optim de aparate într-un atac până la altitudinea de lansare.

Mai mult, Rusia ar furniza Iranului informații sensibile privind poziționarea trupelor americane și a aliaților acestora în Orientul Mijlociu. Cooperarea s-ar fi aprofundat odată cu izbucnirea conflictului, iar recent ar include transmiterea directă de imagini satelitare — un tip de sprijin comparabil, spun analiștii, cu cel oferit de SUA și Europa Ucrainei în ultimii ani.

„Dacă aceste imagini conțin date precise despre tipuri de aeronave, sisteme de apărare sau mișcări navale, ele pot deveni extrem de valoroase pentru Iran”, explică Jim Lamson, cercetător la King’s College Londra și fost analist CIA specializat pe forțele armate iraniene.

Un oficial citat de WSJ precizează că informațiile provin din constelația de sateliți a Rusiei, operată de forțele aerospațiale, și sunt utilizate în mod direct în planificarea operațiunilor militare.

Totuși, capacitatea Moscovei de a sprijini Teheranul nu este nelimitată. Războiul din Ucraina consumă resurse semnificative, iar Kremlinul încearcă să evite o escaladare directă care ar putea irita administrația președintelui american Donald Trump. Chiar și în aceste condiții, ajutorul oferit — deși limitat — rămâne relevant pe câmpul de luptă.

„Este un sprijin restrâns, dar util, care permite Iranului să lovească ținte militare cu o precizie mai mare”, subliniază Lamson.

Războiul aduce și avantaje pentru Rusia

În ecuația geopolitică, războiul aduce și avantaje pentru Rusia. Statele Unite își consumă stocurile de interceptori necesari Ucrainei, iar tensiunile din regiune — inclusiv riscurile privind Strâmtoarea Ormuz — au dus la creșterea prețului petrolului, principala sursă de venit pentru economia rusă. În același timp, administrația Trump a relaxat parțial restricțiile privind achiziția de petrol rusesc, într-o încercare de a tempera piața.

Există însă și riscuri pentru Moscova, mai ales în scenariul unei schimbări de regim la Teheran. Cu toate acestea, Rusia pare decisă să-și consolideze alianța și să erodeze influența americană. Samuel Charap, expert în Rusia și Eurasia la RAND, subliniază că, dincolo de relațiile personale dintre Vladimir Putin și Donald Trump, Washingtonul rămâne principalul adversar strategic al Kremlinului.

„Este o ocazie de a întoarce moneda — exact cum SUA au sprijinit Ucraina cu informații”, afirmă acesta.

De altfel, colaborarea militară dintre cele două state nu este nouă. Iranul a început să furnizeze Rusiei drone încă din 2022, acestea fiind utilizate pe scară largă în atacurile asupra Ucrainei. Ulterior, Moscova, cu sprijin iranian, și-a dezvoltat propria capacitate de producție pentru aceste aparate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia livrează acum Iranului inclusiv componente electronice pentru dronele kamikaze, elemente identificate în resturile aparatelor folosite în atacuri recente din Orientul Mijlociu.

La Washington, oficialii confirmă că monitorizează atent aceste evoluții. Secretarul american de război, Pete Hegseth, a declarat că administrația Trump „înțelege foarte bine cine comunică cu cine” și că aceste informații sunt integrate în planificarea militară.

În replică, Kremlinul a transmis, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia menține un dialog constant cu Iranul și este „pregătită să contribuie la stabilitatea regională”.

Cum va evolua acest joc de putere și ce impact va avea asupra Ucrainei rămâne o întrebare deschisă — una care, însă, redesenează deja echilibrele globale.