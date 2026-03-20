De ce o operațiune militară de a prelua controlul asupra insulei petroliere Kharg riscă să se întoarcă împotriva lui Trump

O mică insulă iraniană, prin care trece majoritatea exporturilor de petrol ale țării, a devenit punctul central al tensiunilor regionale după ce președintele Donald Trump a sugerat că aceasta ar putea fi următoarea țintă într-un conflict în expansiune cu Teheranul, relatează Politico.

Insula Kharg, o fâșie de pământ de aproximativ opt kilometri din Golful Persic, este esențială pentru economia Iranului. Aproape toate exporturile de țiței ale țării trec prin terminalele sale, transformând-o într-un obiectiv strategic major, și într-un potențial punct de declanșare cu consecințe globale.

Trump a discutat deschis posibilitatea de a lovi insula, avertizând că ar putea face dintr-o campanie mai amplă de a opri atacurile Iranului în Strâmtoarea Ormuz.

„Putem scoate din funcțiune petrolul lor din Insula Kharg”, le-a spus Trump reporterilor marți. „Singurul lucru pe care nu l-am distrus a fost petrolul, pentru că dacă distrugem, cum le spun eu, conductele, foarte complexe, le-ar lua o veșnicie să le reconstruiască.”

O astfel de mișcare, avertizează analiștii, ar putea declanșa un conflict extins, amenințând infrastructura energetică din întreg Golful Persic și împingând prețurile petrolului în sus, posibil până la un punct care ar putea provoca o recesiune globală.

Politico enumeră patru scenarii posibile privind această insulă.

Preluarea controlului asupra Insulei Kharg

Un posibil scenariu implică preluarea controlului asupra Insulei Kharg de către forțele americane, în locul distrugerii acesteia.

Declarațiile lui Trump sugerează o strategie de blocare a veniturilor din petrol ale Iranului prin controlul fizic al acestui hub de export. Similar acțiunilor împotriva Venezuelei, acest plan ar putea începe cu o blocadă navală, menită să împiedice petrolierele să ajungă la insulă.

O unitate expediționară de pușcași marini ar urma să ajungă în regiune în câteva zile, având capacitatea de a lansa o operațiune terestră pentru preluarea terminalului petrolier- o acțiune care ar marca una dintre cele mai riscante operațiuni militare americane de la începutul războiului.

Susținătorii acestei strategii sunt de părere că, dacă aceasta ar avea succes, ar putea stabiliza piețele de petrol și că Trump ar trebui să exploateze orice pârghie pentru a redeschide strâmtoarea.

„Dacă reușim asta, atunci, sincer, președintele poate continua războiul atât cât este nevoie, deoarece prețul petrolului va scădea”, a apreciat Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților și aliat apropiat al lui Trump. „Oamenii vor fi din nou mulțumiți de rata inflației. Restul lumii se va relaxa.”

Criticii avertizează însă că ocuparea insulei ar putea provoca o reacție militară mai amplă din partea Iranului împotriva infrastructurii energetice a statelor din Golful Persic.

Distrugerea Insulei Kharg

O altă opțiune este un atac direct asupra infrastructurii petroliere a insulei.

Trump a sugerat această variantă la începutul săptămânii, indicând că decizia ar putea fi luată rapid.

„Un singur cuvânt și conductele vor dispărea și ele”, a spus el, referindu-se la facilitățile de export ale insulei.

Oficialii iranieni au avertizat în repetate rânduri că lovirea sursei principale de venit a țării ar declanșa represalii mai dure. Teheranul a demonstrat deja că este dispus să atace infrastructura energetică regională, deși nu a lansat încă un atac la scară largă.

„Situația din Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la starea de dinainte de război”, a scris pe X președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Experții spun că distrugerea Kharg ar putea complica și obiectivele SUA.

„Lecția învățată din Irak este că nu distrugi infrastructura unei țări pe care vrei să o ai ca aliat a doua zi după schimbarea regimului”, a declarat Michael Rubin, fost consilier al Pentagonului.

Rubin a adăugat că distrugerea capacității petroliere a Iranului ar putea întări facțiunile dure și destabiliza orice tranziție viitoare.

„Dacă distrugi Kharg, Iranul pur și simplu nu va putea să-și revină într-un moment în care ne-am dori asta, ceea ce ar întări o eventuală insurgență a Gardienilor Revoluției Islamice”, a spus el.

SUA au cerut Israelului să nu mai atace instalațiile petroliere ale Iranului. Motivele prezentate de administrația Trump

Iranul nu se bazează doar pe Insula Kharg pentru exporturi

În ciuda importanței sale, analiștii avertizează că Insula Kharg nu este singura opțiune a Iranului pentru exportul de petrol.

De-a lungul anilor, Teheranul a dezvoltat rute alternative pentru a ocoli sancțiunile și eventualele blocade, și ar fi început deja să le folosească. Acestea includ porturi, mai greu de monitorizat, și conducte care ocolesc complet Strâmtoarea Ormuz.

S-a creat o impresie falsă în mass media că dacă Kharg „ar fi bombardată sau ocupată, ar însemna sfârșitul veniturilor din petrol și probabil sfârșitul regimului”, a spus expertul în energie Anas Alhajji. „Toate acestea sunt complet absurde.”

Potrivit lui Alhajji, Iranul, pentru a ocoli sancțiunile, și-a extins discret flexibilitatea exporturilor prin aranjamente comerciale cu China și rețele de conducte către puncte alternative de încărcare.

De pildă, Iranul dispune de mai multe porturi în Golful Persic de unde nave mai mici pot încărca petrol fără a fi observate. China are porturi unde acesta poate fi descărcat în secret, a spus el.

„Pot funcționa literalmente fără Insula Kharg, fără nicio problemă”, a spus el.

Activitatea recentă a petrolierelelor sugerează că aceste sisteme de rezervă sunt deja utilizate.

Iranul are o conductă de petrol care ajunge până la Golful Persic, lângă granița cu Irakul, unde navele pot încărca petrol. O altă conductă se întinde spre sud, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

„Ceea ce vedem acum este că există petroliere care încarcă de acolo, ceea ce înseamnă că folosesc acest lucru pentru orice eventualitate, în cazul în care Insula Kharg este atacată”, a explicat expertul.

Riscurile pentru Trump

Orice decizie privind Insula Kharg implică riscuri politice și economice semnificative pentru SUA.

„Perla orfană a Golfului Persic”. Istoria insulei Kharg, noul punct fierbinte în războiul din Orientul Mijlociu

Deși administrația susține că prețurile ridicate la combustibil reprezintă un sacrificiu temporar, piețele energetice rămân volatile. Chiar și în cazul în care conflictul s-ar încheia rapid, ar putea dura luni până la stabilizarea aprovizionării.

Un conflict prelungit ar putea coincide cu alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, crescând presiunea politică internă.

Oficialii iranieni au avertizat că o escaladare suplimentară ar putea transforma conflictul într-un război de uzură.

„Doar citiți ce s-a întâmplat în Vietnam”, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, pentru Sky News.

Analiștii din domeniul energiei spun că miza depășește cu mult regiunea. Scoaterea din funcțiune a Kharg ar putea elimina până la 2 milioane de barili de petrol pe zi de pe piața globală.

„Iranienii nu au vizat încă porturile și facilitățile de încărcare, deși ar putea face asta foarte ușor, iar dacă aleg această cale, există riscul unei crize de aprovizionare și mai grave”, a explicat analistul Rory Johnston, autorul newsletter-ului „Commodity Context”

În cel mai pesimist scenariu, perturbări extinse în Golful Persic - de unde sunt exportate aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi - ar putea provoca unde de șoc la nivel global.

Acesta este scenariul în care prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril, ceea ce ar putea declanșa o recesiune, a conchis Johnston.