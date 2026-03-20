Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
De ce o operațiune militară de a prelua controlul asupra insulei petroliere Kharg riscă să se întoarcă împotriva lui Trump

Război în Orientul Mijlociu
O mică insulă iraniană, prin care trece majoritatea exporturilor de petrol ale țării, a devenit punctul central al tensiunilor regionale după ce președintele Donald Trump a sugerat că aceasta ar putea fi următoarea țintă într-un conflict în expansiune cu Teheranul, relatează Politico.

Insula Kharg foto profimedia
Insula Kharg foto profimedia

Insula Kharg, o fâșie de pământ de aproximativ opt kilometri din Golful Persic, este esențială pentru economia Iranului. Aproape toate exporturile de țiței ale țării trec prin terminalele sale, transformând-o într-un obiectiv strategic major, și într-un potențial punct de declanșare cu consecințe globale.

Trump a discutat deschis posibilitatea de a lovi insula, avertizând că ar putea face dintr-o campanie mai amplă de a opri atacurile Iranului în Strâmtoarea Ormuz.

„Putem scoate din funcțiune petrolul lor din Insula Kharg”, le-a spus Trump reporterilor marți. „Singurul lucru pe care nu l-am distrus a fost petrolul, pentru că dacă distrugem, cum le spun eu, conductele, foarte complexe, le-ar lua o veșnicie să le reconstruiască.”

O astfel de mișcare, avertizează analiștii, ar putea declanșa un conflict extins, amenințând infrastructura energetică din întreg Golful Persic și împingând prețurile petrolului în sus, posibil până la un punct care ar putea provoca o recesiune globală.

Politico enumeră patru scenarii posibile privind această insulă.

Preluarea controlului asupra Insulei Kharg

Un posibil scenariu implică preluarea controlului asupra Insulei Kharg de către forțele americane, în locul distrugerii acesteia.

Declarațiile lui Trump sugerează o strategie de blocare a veniturilor din petrol ale Iranului prin controlul fizic al acestui hub de export. Similar acțiunilor împotriva Venezuelei, acest plan ar putea începe cu o blocadă navală, menită să împiedice petrolierele să ajungă la insulă.

O unitate expediționară de pușcași marini ar urma să ajungă în regiune în câteva zile, având capacitatea de a lansa o operațiune terestră pentru preluarea terminalului petrolier- o acțiune care ar marca una dintre cele mai riscante operațiuni militare americane de la începutul războiului.

Susținătorii acestei strategii sunt de părere că, dacă aceasta ar avea succes, ar putea stabiliza piețele de petrol și că Trump ar trebui să exploateze orice pârghie pentru a redeschide strâmtoarea.

„Dacă reușim asta, atunci, sincer, președintele poate continua războiul atât cât este nevoie, deoarece prețul petrolului va scădea”, a apreciat Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților și aliat apropiat al lui Trump. „Oamenii vor fi din nou mulțumiți de rata inflației. Restul lumii se va relaxa.”

Criticii avertizează însă că ocuparea insulei ar putea provoca o reacție militară mai amplă din partea Iranului împotriva infrastructurii energetice a statelor din Golful Persic.

Distrugerea Insulei Kharg 

O altă opțiune este un atac direct asupra infrastructurii petroliere a insulei.

Trump a sugerat această variantă la începutul săptămânii, indicând că decizia ar putea fi luată rapid.

„Un singur cuvânt și conductele vor dispărea și ele”, a spus el, referindu-se la facilitățile de export ale insulei.

Oficialii iranieni au avertizat în repetate rânduri că lovirea sursei principale de venit a țării ar declanșa represalii mai dure. Teheranul a demonstrat deja că este dispus să atace infrastructura energetică regională, deși nu a lansat încă un atac la scară largă.

„Situația din Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la starea de dinainte de război”, a scris pe X președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Experții spun că distrugerea Kharg ar putea complica și obiectivele SUA.

„Lecția învățată din Irak este că nu distrugi infrastructura unei țări pe care vrei să o ai ca aliat a doua zi după schimbarea regimului”, a declarat Michael Rubin, fost consilier al Pentagonului.

Rubin a adăugat că distrugerea capacității petroliere a Iranului ar putea întări facțiunile dure și destabiliza orice tranziție viitoare.

„Dacă distrugi Kharg, Iranul pur și simplu nu va putea să-și revină într-un moment în care ne-am dori asta, ceea ce ar întări o eventuală insurgență a Gardienilor Revoluției Islamice”, a spus el.

SUA au cerut Israelului să nu mai atace instalațiile petroliere ale Iranului. Motivele prezentate de administrația Trump

Iranul nu se bazează doar pe Insula Kharg pentru exporturi

În ciuda importanței sale, analiștii avertizează că Insula Kharg nu este singura opțiune a Iranului pentru exportul de petrol.

De-a lungul anilor, Teheranul a dezvoltat rute alternative pentru a ocoli sancțiunile și eventualele blocade, și ar fi început deja să le folosească. Acestea includ porturi, mai greu de monitorizat, și conducte care ocolesc complet Strâmtoarea Ormuz.

S-a creat o impresie falsă în mass media că dacă Kharg „ar fi bombardată sau ocupată, ar însemna sfârșitul veniturilor din petrol și probabil sfârșitul regimului”, a spus expertul în energie Anas Alhajji. „Toate acestea sunt complet absurde.”

Potrivit lui Alhajji, Iranul, pentru a ocoli sancțiunile, și-a extins discret flexibilitatea exporturilor prin aranjamente comerciale cu China și rețele de conducte către puncte alternative de încărcare. 

De pildă, Iranul dispune de mai multe porturi în Golful Persic de unde nave mai mici pot încărca petrol fără a fi observate. China are porturi unde acesta poate fi descărcat în secret, a spus el.

„Pot funcționa literalmente fără Insula Kharg, fără nicio problemă”, a spus el.

Activitatea recentă a petrolierelelor sugerează că aceste sisteme de rezervă sunt deja utilizate.

Iranul are o conductă de petrol care ajunge până la Golful Persic, lângă granița cu Irakul, unde navele pot încărca petrol. O altă conductă se întinde spre sud, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

„Ceea ce vedem acum este că există petroliere care încarcă de acolo, ceea ce înseamnă că folosesc acest lucru pentru orice eventualitate, în cazul în care Insula Kharg este atacată”, a explicat expertul.

Riscurile pentru Trump

Orice decizie privind Insula Kharg implică riscuri politice și economice semnificative pentru SUA.

„Perla orfană a Golfului Persic”. Istoria insulei Kharg, noul punct fierbinte în războiul din Orientul Mijlociu

Deși administrația susține că prețurile ridicate la combustibil reprezintă un sacrificiu temporar, piețele energetice rămân volatile. Chiar și în cazul în care conflictul s-ar încheia rapid, ar putea dura luni până la stabilizarea aprovizionării.

Un conflict prelungit ar putea coincide cu alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, crescând presiunea politică internă.

Oficialii iranieni au avertizat că o escaladare suplimentară ar putea transforma conflictul într-un război de uzură.

„Doar citiți ce s-a întâmplat în Vietnam”, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, pentru Sky News.

Analiștii din domeniul energiei spun că miza depășește cu mult regiunea. Scoaterea din funcțiune a Kharg ar putea elimina până la 2 milioane de barili de petrol pe zi de pe piața globală.

„Iranienii nu au vizat încă porturile și facilitățile de încărcare, deși ar putea face asta foarte ușor, iar dacă aleg această cale, există riscul unei crize de aprovizionare și mai grave”, a explicat analistul Rory Johnston, autorul newsletter-ului „Commodity Context”

În cel mai pesimist scenariu, perturbări extinse în Golful Persic - de unde sunt exportate aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi - ar putea provoca unde de șoc la nivel global.

Acesta este scenariul în care prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril, ceea ce ar putea declanșa o recesiune, a conchis Johnston.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
gandul.ro
image
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
mediafax.ro
image
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
fanatik.ro
image
Donald Trump încearcă să iasă cu capul sus din războiul cu Iranul: „Cred că am câștigat” / „Regimul din Teheran e mai întărit”, îl contrazic serviciile SUA
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
observatornews.ro
image
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
cancan.ro
image
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Două ţări europene caută muncitori pentru sezonul estival. Se dau salarii de 3.000 de euro, mesele şi cazarea fiind incluse
playtech.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cine este soția lui Cillian Murphy?
actualitate.net
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
click.ro
image
Filmul vechi care are un succes colosal pe Netflix în martie 2026 „O comedie romantică agreabilă, energică și sinceră”
click.ro
image
Cine a fost Chuck Norris: de la campion de arte marțiale la fenomen cultural global
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Chiftelute picante din linte Sursa foto shutterstock 2111659610 jpg
Chifteluțe picante din linte. Rețeta pe care o vor toți!
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 21-27 martie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, după echinocțiul de primăvară 2026
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?