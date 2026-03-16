Noua reședință a lui Vladimir Putin de la Marea Neagră va avea buncăre și o zonă de securitate uriașă

Liderul rus, Vladimir Putin, ar fi dispus izolarea unei zone extinse dintr-o celebră stațiune rusă de la Marea Neagră pentru construirea unui nou complex rezidențial de înaltă securitate, potrivit unor planuri de securitate scurse în presă.

Documentele indică faptul că o fostă reședință din Soci este reconstruită și transformată într-un palat modern, dotat cu buncăre și înconjurat de o amplă zonă restricționată. Informațiile au fost relatate de publicații independente ruse.

Vechea reședință prezidențială, Bociarov Rucei, a fost demolată pentru a face loc noului complex, în contextul unor relatări potrivit cărora liderul de la Kremlin ar fi considerat proprietatea prea vulnerabilă.

Publicația independentă Proekt susține că decizia ar fi fost influențată de temeri legate de posibile atacuri cu drone ucrainene asupra reședințelor de pe litoralul Mării Negre. Potrivit aceleiași surse, persoane apropiate liderului rus ar fi confirmat că acesta este reticent în a călători spre sudul țării.

„Zone de izolare” de aproximativ 3 kilometri pătrați în jurul complexului din Soci

Planurile de securitate, citate și de publicația Agentsvo, prevăd instituirea unei „zone de izolare” de aproximativ 3 kilometri pătrați în jurul complexului din Sochi.

În interiorul acestei zone ar urma să fie interzise activități sau obiecte considerate potențial periculoase, inclusiv drone, cluburi de tir sau terenuri de paintball. Măsurile ar fi fost solicitate de Federal Protective Service, instituția responsabilă de protecția liderului rus.

De asemenea, ar urma să fie interzise heliporturile private, atelierele de reparații auto sau moto, creșterea animalelor, depozitele de deșeuri și amplasarea de bannere publicitare. Restricții suplimentare sunt prevăzute și în zona de coastă din apropierea noului palat, unde pescuitul și navigația de agrement ar urma să fie limitate.

Potrivit relatărilor, niciun alt lider sovietic sau rus nu a beneficiat de un nivel similar de securitate pentru reședințele sale.

Presa rusă și internațională a relatat anterior că Putin ar folosi mai multe proprietăți oficiale și private. Unele dintre acestea ar fi fost asociate și cu partenera sa, fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Presa independentă a susținut că cei doi ar avea și copii, însă Kremlinul nu a confirmat public aceste informații.

Un alt complex atribuit liderului rus ar fi o reședință de lux situată pe faleză, în apropiere de orașul Gelendzhik, despre care investigații jurnalistice au afirmat că ar valora aproximativ un miliard de lire sterline.

Astfel de proprietăți ar include, potrivit investigațiilor media, facilități extinse precum spa-uri, unități medicale și niveluri subterane multiple, inclusiv buncăre. Ele ar fi protejate de sisteme avansate de apărare antiaeriană.

În trecut, reședința Bociarov Rucei a fost folosită pentru întâlniri oficiale. În 2013, Putin l-a primit acolo pe fostul prim-ministru britanic David Cameron.

Clădirea fusese inițial construită pentru liderul sovietic Joseph Stalin, însă acesta a murit înainte de a o utiliza. Construcția a fost finalizată ulterior în perioada succesorului său, Nikita Hrusciov.

Relatările despre noul complex apar pe fondul continuării războiului din Ucraina, care a intrat în al cincilea an. În paralel, în spațiul online au circulat speculații privind tensiuni interne în conducerea rusă.

Unele surse neconfirmate au sugerat existența unor dispute în interiorul cercurilor de securitate apropiate Kremlinului, inclusiv în jurul lui Serghei Șoigu, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al apărării.