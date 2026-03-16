Fortăreața de la malul mării: Putin impune restricții drastice în Soci de teama dronelor. Ce n-au voie să facă localnicii

Rusia introduce o zonă extinsă de securitate în jurul reședinței de la Soci a președintelui Vladimir Putin, pe fondul temerilor privind posibile atacuri cu drone. Măsura vine la pachet cu o serie de restricții neobișnuite pentru locuitorii din zonă.

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, Serviciul Federal de Protecție al Rusiei – agenția responsabilă de securitatea președintelui – pregătește instituirea unei zone de securitate de aproximativ 3 km² în jurul reședinței prezidențiale Bocharov Ruchey din Sochi.

Proiectul de ordin, obținut de publicația Agentstvo, arată că zona restricționată va include atât suprafețe de uscat, cât și porțiuni de mare.

În interiorul acestei zone vor fi interzise dronele, obiectele care seamănă cu arme, bannerele, dar și amenajări precum heliporturile, poligoanele de tragere sau cluburile de paintball și airsoft.

Interdicții neobișnuite pentru localnici

Noile reguli impun și restricții mai puțin obișnuite pentru cei care locuiesc în apropiere. Locuitorilor le va fi interzis să țină animale, să repare vehicule sau să arunce deșeuri în interiorul zonei de securitate. De asemenea, va exista un singur loc permis pentru ancorarea bărcilor.

Reședința prezidențială se află într-o zonă frecventată de turiști, cu clădiri rezidențiale, sanatorii și plaje publice. Autoritățile ruse ar urma să ofere compensații persoanelor afectate de noile restricții.

Vizite tot mai rare la Soci

Înainte de război, potrivit unei investigații realizate de Proekt Media, Putin petrecea aproximativ o lună pe an la Soci, în special în perioada septembrie–noiembrie, cunoscută drept „sezonul de catifea”. În acea perioadă, liderul rus obișnuia să sărbătorească acolo și ziua de naștere a gimnastei Alina Kabaeva, despre care presa scrie că este mama celor doi fii ai săi.

Situația s-a schimbat însă în ultimii ani. Din 2023, după ce dronele au început să ajungă în Soci, vizitele lui Putin în oraș s-au redus semnificativ. O sursă din Kremlin a declarat presei că liderul rus se teme pentru viața sa, iar ultima sa vizită ar fi avut loc în toamna anului 2025.

Măsuri de securitate sporite în Rusia

Atacurile ucrainene asupra orașului Soci s-au intensificat de la începutul anului 2026. Zone de securitate similare au fost instituite și în jurul altor reședințe ale lui Putin, din apropierea Moscovei, precum și în Kaliningrad și Valdai.

La Valdai au fost desfășurate 12 sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1, menite să protejeze zona de eventuale atacuri aeriene.

În același timp, capitala Rusiei a fost vizată peste noapte de un atac masiv cu drone, iar un important depozit de petrol din Krasnodar Krai a fost lovit, provocând un incendiu major la un hub de combustibil care aproviziona forțele ruse de pe frontul sudic.

Relatări anterioare arată că un avion de vânătoare Sukhoi Su-30SM escortează acum aeronava lui Putin în timpul zborurilor interne. În plus, liderul rus ar fi început să poarte o vestă antiglonț la evenimentele desfășurate în aer liber, la recomandarea serviciilor de informații.