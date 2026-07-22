 Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia: imagini cu cel mai mare centru logistic al Kremlinului și o bază petrolieră, în flăcări | adevarul.ro
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Dronele ucrainene fac prăpăd în Rusia: imagini cu cel mai mare centru logistic al Kremlinului și o bază petrolieră, în flăcări

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Dronele ucrainene au atacat în dimineața zilei de miercuri, 22 iulie, mai multe obiective din regiunea Krasnodar și din Ținutul Stavropol, în sudul Rusiei, inclusiv două centre logistice ale retailerului online Wildberries și o bază petrolieră din orașul Armavir. Informațiile au fost raportate de autoritățile ruse și de canale de monitorizare OSINT.

Incendiu la depozitele Wildberries din Krasnodar/FOTO:X
Incendiu la depozitele Wildberries din Krasnodar/FOTO:X

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale și analizate de comunitatea OSINT, unul dintre cele mai mari centre logistice Wildberries din Rusia, situat în orașul Krasnodar, a fost cuprins de un incendiu după atac.

Compania Wildberries a anunțat că a evacuat complexul logistic din Krasnodar în conformitate cu procedurile de siguranță. La rândul său, centrul operativ al regiunii Krasnodar a confirmat că un incendiu a izbucnit pe teritoriul depozitului după căderea unor drone.

Canalul OSINT Exilenova+ susține că un al doilea centru logistic Wildberries, aflat în orașul Nevinnomîssk din Ținutul Stavropol, a fost de asemenea vizat. Compania a confirmat ulterior evacuarea angajaților și din această facilitate.

O serie de atacuri asupra infrastructurii Wildberries

Atacurile au loc la doar câteva zile după alte incidente similare.

La 20 iulie, drone ucrainene au lovit două obiective logistice din regiunea Moscova: centrul de distribuție Wildberries din localitatea Koledino și parcul logistic Iujnîe Vrata, situat în apropiere de aeroportul Domodedovo. În urma atacurilor au izbucnit incendii la ambele facilități.

Cu două zile înainte, în noaptea de 18 iulie, un incendiu a izbucnit la centrul de sortare Wildberries din orașul Kotovsk, regiunea Tambov. Potrivit autorităților locale, incidentul s-a produs în timpul unui atac cu drone. Unele surse ucrainene au susținut că incendiul ar fi fost provocat de focul sistemelor ruse de apărare antiaeriană, însă această informație nu a fost confirmată independent.

În aceeași zi, un alt centru logistic Wildberries din Elektrostal, în regiunea Moscova, a fost afectat de un incendiu după un atac cu drone. Imagini publicate online au arătat o coloană densă de fum vizibilă de la zeci de kilometri distanță.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că astfel de lovituri vizează infrastructură pe care Rusia ar utiliza-o pentru aprovizionarea cu componente aflate sub sancțiuni, necesare producerii de drone și echipamente de navigație. Autoritățile ruse și Wildberries nu au confirmat aceste afirmații.

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Incendiu la o bază petrolieră din Armavir

În aceeași noapte, drone au atacat și orașul Armavir din regiunea Krasnodar, aflat la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina.

Canale OSINT au relatat că explozii au fost urmate de un incendiu la o bază petrolieră. Ulterior, administrația locală din Armavir a descris incidentul drept „una dintre cele mai ample” atacuri asupra orașului.

Potrivit autorităților locale, peste 16 drone au vizat baza petrolieră din zona industrială de nord a orașului. Incendiul izbucnit în urma atacului a afectat aproximativ 800 de metri pătrați.

Depozitul aparține companiei ruse „Iujnaia Neftianaia Kompania” și reprezintă un important centru regional pentru stocarea și transbordarea produselor petroliere, inclusiv motorină și benzină.

Baza petrolieră din Armavir a mai fost atacată și la sfârșitul lunii mai, când autoritățile ucrainene au anunțat lovituri asupra unor obiective energetice aflate în adâncimea teritoriului rus. La acel moment, președintele Volodimir Zelenski a precizat că instalația se află la aproximativ 500 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Pene de curent în Crimeea ocupată

Conform canalelor de monitorizare, au fost raportate pene de curent în toată Crimeea ocupată, iar incendii masive au izbucnit în mai multe orașe din sudul Rusiei pe fondul atacurilor ucrainene asupra instalațiilor logistice de retail în noaptea de 22 iulie.

Două substații electrice din orașul ocupat Masandra și din orașul apropiat Ialta au fost lovite de drone ucrainene, rezultând o pană de curent, a relatat canalul de monitorizare Telegram Supernova Plus .

De asemenea, au fost raportate pene de curent în orașul ocupat Alușta din sudul Crimeei, după ce a fost lovit de forțele ucrainene, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

„Din cauza unui atac cu drone la periferia orașului Nevinnomissk, un complex de depozite a luat foc. Pompierii și alte servicii de urgență sunt la fața locului”, a declarat el.Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

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Atacurile asupra instalațiilor „Wildberries” din Krasnodar și Nevinnomissk marchează un total de patru ori în care infrastructura companiei ruse a fost afectată, se pare, în ultimele zile.

Ucraina a atacat de două ori într-o singură noapte, pe 18 iulie, instalațiile aparținând companiei „Wildberries”.

Autoritățile ruse au raportat că un atac ucrainean a provocat un incendiu la un depozit aparținând companiei „Wildberries” din orașul Elektrostal, la sud de Noginsk, în regiunea Moscova. Un atac similar a lovit un centru de distribuție din orașul Kotovsk, în regiunea Tambov din Rusia, mai devreme în cursul nopții.

Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Stavropol din Rusia și mai multe ținte din teritoriile ocupate în noaptea de 19 iulie, au relatat canalele de monitorizare.

O substație electrică a luat foc în orașul ocupat Ialta, Crimeea , după ce a fost lovită de drone ucrainene, ceea ce a dus la pene de curent, a relatat canalul pro-ucrainean Telegram Crimean Wind.

În noaptea de 20 iulie, forțele ucrainene au atacat șapte nave ale flotei rusești din umbră, șapte instalații energetice din Crimeea ocupată, printre alte ținte militare, a declarat comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi.

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