De ce a devenit „Amazonul Rusiei” o țintă militară pentru Ucraina: cum ajuta Wildberries mașinăria de război a Kremlinului

Ucraina a distrus încă două depozite mari ale Wildberries, cel mai mare marketplace din Rusia, considerat echivalentul Amazon. Potrivit unor surse, pagubele sunt estimate la peste două miliarde de dolari.

1/6 Atacuri cu drone ucrainene au distrus două mari hub-uri logistice ale Wildberries FOTO Profimedia

Wildberries a fost fondată în 2004 și, în prezent, este liderul pieței de retail din Rusia, controlând peste 40% din piață, iar împreună cu principalul său concurent, Ozon, până la 70%, potrivit unei analize realizate de Kyiv Post.

De această dată, au fost vizate depozite din sudul Rusiei, în apropiere de Krasnodar și din Ținutul Stavropol. Anterior, cele mai mari depozite ale companiei, situate lângă Moscova (în Elektrostal) și în regiunea Tambov, fuseseră deja distruse.

Potrivit mai multor surse, pagubele totale sunt estimate între 150 și 230 de miliarde de ruble (aproximativ 2 miliarde de dolari), la care se adaugă încă 30-35 de miliarde de ruble (circa 300 de milioane de dolari) necesare pentru îndepărtarea dărâmăturilor și repararea terminalelor.

Pe internetul rusesc au apărut numeroase apeluri disperate din partea proprietarilor de afaceri mici și mijlocii care și-au pierdut mărfurile, în valoare de sute de milioane de dolari, în depozitele distruse.

Unul dintre acești antreprenori s-a sinucis. Potrivit informațiilor apărute, tânărul împrumutase 12 milioane de ruble (aproximativ 154.000 de dolari), cumpărase marfă și o depozitase într-un centru logistic Wildberries, care a ars complet.

Compania a anunțat deja că nu va despăgubi clienții pentru pierderile suferite.

Încă din 7 iulie, anticipând că, după atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, propriile facilități ar putea deveni ținte, retailerul și-a modificat termenii și condițiile, eliminând despăgubirile de asigurare în cazurile de forță majoră, inclusiv în situații legate de război.

Atacurile asupra depozitelor Wildberries sunt descrise drept devastatoare. La prima vedere, țintele par a fi civile: platforma comercializa în principal îmbrăcăminte (până la 40% din cifra de afaceri), bunuri de uz casnic și jucării (până la 30%), precum și electronice (până la 12%). Realitatea este însă mai complexă, iar în spatele atacurilor Ucrainei există o logică clară. Totuși, un aspect crucial trebuie precizat de la bun început, atrage atenția autorul analizei din Kyiv Post: nu Ucraina a fost cea care a pornit acest război și nici cea care a început să lovească centre logistice, rafinării sau altă infrastructură aparent civilă.

Când a lansat invazia la scară largă în 2022, Rusia a distrus sute de obiective civile din Ucraina — începând cu Teatrul și maternitatea din Mariupol, unde se adăposteau sute de oameni. În cei patru ani de război, Rusia a lovit fiecare centrală electrică ucraineană (neexistând vreuna care să fi scăpat neatacată), precum și numeroase gări, cel mai mare spital de oncologie pediatrică din țară, fără a mai menționa infrastructura logistică.

În acest context, autorul susține că Ucraina a evitat mult timp să lovească infrastructura din Rusia și a început să atace centre logistice și alte obiective abia după ce și-a dezvoltat capacitatea de a produce drone și rachete cu rază lungă de acțiune, argumentând că aceste ținte nu sunt, în realitate, pur civile.

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Wildberries comercializează drone FPV și echipamente tactice

Liderii mediului de afaceri și oficialii guvernamentali din Rusia prezintă Wildberries drept un retailer exclusiv civil. Cu toate acestea, analiză realizată de Kyiv Post arată că platforma a devenit un pilon logistic important pentru armata rusă și o sursă critică de finanțare a războiului. Deși la prima vedere este doar cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberries găzduiește o gamă largă de produse cu dublă utilizare militară și accesorii destinate direct frontului.

La o simplă căutare pe site-ul platformeise regăsesc modele de drone din seria DJI Mavic (utilizate masiv pe câmpul de luptă), dar și quadcoptere etichetate explicit drept FPV (first-person view) — devenite principala armă de atac în războiul din Ucraina.

Astfel de produse reprezintă aproximativ 1% din totalul articolelor comercializate. Poate că procentul nu pare mare, însă pentru un marketplace cu o cifră anuală de afaceri de 30 de miliarde de dolari, acest lucru înseamnă un volum semnificativ, notează autorul.

În plus, o mare parte din produsele cu utilizare militară sunt ascunse în categorii aparent inofensive, precum „Piese auto” sau „Electronice”.

Wildberries comercializează nu doar produse civile, ci și echipamente cu dublă utilizare, precum componente pentru drone, echipamente tactice și alte accesorii care pot avea întrebuințări militare.

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Un alt obiectiv al atacurilor Ucrainei pare să fie exercitarea de presiuni asupra unui alt punct vulnerabil al economiei ruse.

Pe lângă industria de rafinare a petrolului, marketplace-urile și centrele logistice de retail au devenit, în mod neașteptat, unul dintre aceste puncte slabe. Wildberries obține anual un profit net de până la 100 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari).

Marketplace-ul plătește anual până la 13 miliarde de ruble (167 de milioane de dolari) impozit pe profit.

Cifra de afaceri a Wildberries depășește 4 trilioane de ruble (aproximativ 30-35 de miliarde de dolari). Totodată, compania generează anual aproximativ 35 de miliarde de ruble (449 de milioane de dolari) din taxa pe valoarea adăugată (TVA), fără a include alte câteva miliarde de ruble reprezentând contribuții sociale aferente salariilor.