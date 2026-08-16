Cât de repede judecăm oamenii după „copertă”. Dezvăluirile unei sportive: „Îmi place al naibii de mult ce femeie sunt"

Vicecampioana mondială și campioana europeană la box Lăcrămioara Perijoc a reacționat după ce, în urma unui interviu în care a apărut, mai mulți oameni au comentat pe tema aspectului său fizic și s-au întrebat dacă este „băiat sau fată”. Sportiva vorbește despre anii de muncă pentru a avea un astfel de corp, despre prejudecățile care încă însoțesc femeile care practică sporturi considerate masculine și despre cât de ușor ajungem să judecăm un om numai după înfățișare.

„Sunt băiat sau fată? Am văzut că, din tot interviul apărut ieri cu mine, pentru unii, cea mai mare dilemă a fost una singură: «E băiat sau fată?» Haideți să lămurim misterul. Dragilor, sunt fată”, spune Lăcrămioara Perijoc într-un videoclip publicat pe TikTok.

Sportiva se prezintă pe platformă drept vicecampioană mondială și campioană europeană și vorbește despre pregătirea mentală a sportivilor. În mesajul său, Perijoc răspunde comentariilor despre musculatura și trăsăturile sale fizice, pe care le pune în contextul anilor de muncă și al sportului de performanță.

„Mușchii ăștia pe care îi vedeți sunt tot ai mei. Doar că am ales să practic un sport care încă este considerat un sport al bărbaților sau, am primit acest comentariu, «un sport al golanilor». Da, poate că am unele trăsături pe care unii le-ar numi masculine, cum ar fi, nu știu, părul scurt, mușchii mai bine dezvoltați”, lămurește ea.

„Nu m-am construit așa peste noapte”

Lăcrămioara Perijoc spune că efortul fizic a făcut parte din viața sa încă din copilărie: „Dar vreau să știți că nu m-am construit așa peste noapte. M-am construit așa în ani de muncă. La început, munceam la câmp, la treburile care erau prin curte, pentru că am copilărit la țară.”

Mai târziu, sportul de performanță i-a modelat atât corpul, cât și felul în care se raportează la propriile capacități.

„Iar mai târziu, am început să mă construiesc și să mă șlefuiesc așa prin sălile de sport, în anii de performanță pe care am ales să-i fac. Da, sunt puternică, sunt independentă, am încredere în mine, mă descurc la lucruri la care cred că foarte mulți băieți nu s-ar descurca. Și am observat că, uneori, tocmai asta îi incomodează pe oameni”, mărturisește aceasta.

„Judecăm un om doar după copertă”

Dincolo de comentariile care au determinat-o să publice videoclipul, sportiva vorbește despre tendința de a trage concluzii despre ceilalți pornind exclusiv de la ceea ce vedem: „Dar, dragilor, lăsând gluma la o parte, mi se pare interesant cât de repede putem să judecăm un om doar după copertă, fără să știm sau să depunem efort să vedem cine este, ce a trăit, cât a muncit, ce caracter are, ce poate el să ofere lumii.”

În ceea ce o privește, spune că nu are o problemă cu felul în care arată sau cu femeia care a devenit.

„Eu, una, sunt foarte bine cu mine. Îmi place al naibii de mult ce femeie sunt, îmi place stilul meu, îmi place corpul pe care l-am construit, îmi place caracterul meu”, subliniază ea.

Boxul, mai spune Perijoc, nu i-a construit numai corpul, ci a contribuit și la omul care este astăzi.

„Și cel mai mult îmi place omul în care m-a transformat acest sport și îmi place al naibii de mult ceea ce fac. Așa că, dacă toate lucrurile astea te fac să te întrebi dacă sunt băiat sau fată, n-ai decât. Eu dorm foarte bine noaptea, să știi”, completează aceasta.

„Să avem măcar curiozitatea să deschidem și cartea”

Lăcrămioara Perijoc spune că a ales să aducă în discuție public comentariile primite tocmai pentru ca mesajul să nu rămână doar la nivelul replicilor din online: „Poate că data viitoare, înainte să judecăm coperta, avem măcar curiozitatea să deschidem și cartea. (...) Haideți să încercăm fiecare să fim mai buni, că, sincer, nu cred că ne costă nimic.”