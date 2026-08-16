Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine

Înghețata este desertul-vedetă al verii, răcoritor și delicios. Mulți părinți sunt însă preocupați de coloranții și aditivii din înghețata comercială. O alternativă o reprezintă numeroasele rețete de înghețată de casă, preparată din ingrediente naturale, gustoasă și ușor de făcut.

Înghețata de casă, o alternativă simplă și gustoasă pentru desertul verii

Înghețata este unul dintre cele mai apreciate deserturi ale verii, mai ales de copii. Mulți părinți sunt însă preocupați de cantitatea de zahăr, coloranții și alți aditivi din unele produse comerciale.

Înghețata de casă oferă avantajul controlului asupra ingredientelor. Cantitatea de zahăr poate fi redusă, iar coloranții și aromele artificiale pot fi evitați. În funcție de rețetă, desertul poate conține calciu și proteine din lapte, precum și vitamine și fibre din fructe.

Zahărul alb poate fi înlocuit parțial cu fructe coapte, curmale sau miere, ținând cont că și acestea conțin zaharuri. Prepararea acasă poate fi și mai economică, mai ales atunci când se pregătesc cantități mai mari pentru întreaga familie. În plus, aromele pot fi adaptate după gust, prin combinarea fructelor cu nuci, ciocolată sau condimente. Rețetele sunt ușor de preparat, în special cu ajutorul unui blender sau al unei mașini de înghețată.

Înghețată clasică și delicioasă cu banane

Una dintre cele mai gustoase variante este înghețata cu banane, populară mai ales în Statele Unite. Are o textură cremoasă și poate fi servită simplă sau cu bucăți de ciocolată.

„Înghețata adevărată, făcută ca la carte, este una dintre marile bucurii ale verii. Și, de fapt, este surprinzător de ușor și de plăcut să faci înghețată de la zero”, precizează Erin Clarke, autoarea blogului culinar „Well Plated”.

Pentru această rețetă aveți nevoie de două căni de smântână dulce pentru frișcă, cinci gălbenușuri mari, o cană de lapte, două treimi de cană de zahăr, un praf de sare, trei banane mari și foarte coapte, o lingură de extract de vanilie și aproximativ 100 de grame de ciocolată amăruie, tocată grosier. Pentru un plus de aromă, puteți adăuga și o lingură de rom brun.

După ce ați pregătit ingredientele, puteți trece la preparare. Turnați smântâna într-un bol încăpător. Separat, bateți gălbenușurile până se omogenizează.

Puneți laptele, zahărul și sarea într-o cratiță de mărime medie. Încălziți amestecul la foc potrivit, amestecând până când zahărul se dizolvă și pe marginea vasului apar bule mici. Nu îl lăsați să fiarbă.

Turnați treptat o parte din laptele fierbinte peste gălbenușuri, amestecând continuu, pentru a le tempera. Adăugați apoi compoziția în cratița cu laptele rămas. Gătiți crema la foc mic, amestecând continuu, până când se îngroașă suficient pentru a acoperi dosul unei linguri. Nu o lăsați să fiarbă. Strecurați crema printr-o sită fină, direct în bolul cu smântână.

Turnați jumătate din compoziție într-un blender, adăugați bananele curățate și tăiate, apoi mixați până obțineți o cremă fină. Puneți amestecul înapoi în bol și omogenizați-l cu restul compoziției. Adăugați extractul de vanilie și, opțional, romul.

Acoperiți vasul cu folie alimentară și lăsați compoziția la frigider cel puțin patru ore. Turnați-o apoi într-o mașină de înghețată și urmați instrucțiunile aparatului. Dacă nu aveți un asemenea aparat, puneți compoziția în congelator și amestecați-o energic la fiecare 30-45 de minute, în primele trei ore, pentru a limita formarea cristalelor de gheață. Încorporați ciocolata tocată înainte de congelarea finală. Lăsați înghețata la temperatura camerei aproximativ 10 minute înainte de servire, pentru a deveni mai cremoasă.

Înghețată cu biscuiți și cremă, preferata copiilor

O altă rețetă simplă este înghețata cu biscuiți și cremă. Se prepară din numai câteva ingrediente, fără mașină de înghețată, iar aroma poate fi adaptată în funcție de biscuiții folosiți.

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Aveți nevoie de două căni de smântână dulce și rece pentru frișcă, o conservă de lapte condensat îndulcit, de aproximativ 400 de grame, 15-20 de biscuiți zdrobiți, o linguriță de extract de vanilie și un praf de sare. Puteți folosi biscuiți simpli sau cu cremă.

Pentru a prepara această înghețată, zdrobiți biscuiții într-o pungă bine închisă, cu ajutorul unui sucitor. Turnați smântâna rece într-un bol mare și bateți-o cu mixerul până când obțineți o frișcă fermă.

Într-un alt bol, amestecați laptele condensat rece cu extractul de vanilie și sarea. Încorporați treptat frișca, prin mișcări ușoare, de jos în sus, pentru a păstra compoziția aerată. La final, adăugați biscuiții zdrobiți și amestecați cu grijă până când sunt distribuiți uniform.

La final, încorporați în compoziție cea mai mare parte a biscuiților zdrobiți. Turnați amestecul într-un recipient potrivit pentru congelator, de preferat unul cu capac, și presărați deasupra biscuiții rămași. Lăsați înghețata la congelator cel puțin șase ore sau peste noapte, până când devine fermă.

Ca în cazul înghețatei cu banane, scoateți-o din congelator cu aproximativ 10 minute înainte de servire. Astfel, se va înmuia ușor și va căpăta o consistență mai cremoasă.

Înghețată tropicală cu ananas

O înghețată de casă răcoritoare poate fi preparată și cu fructe exotice, precum ananasul. Rețeta este simplă și necesită numai trei ingrediente principale.

Aveți nevoie de 300 de grame de ananas proaspăt, curățat și tăiat în bucăți. Puteți păstra câteva felii pentru decor. Dacă ananasul este foarte zemos, scurgeți bucățile înainte de a le folosi, pentru ca înghețata să nu formeze prea multe cristale de gheață.

Mai sunt necesare 300 de grame de lapte condensat îndulcit și 500 de grame de smântână pentru frișcă. Opțional, puteți adăuga o linguriță de extract de vanilie.

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Modul de preparare este simplu, chiar și pentru cei fără experiență. Puneți bucățile de ananas și laptele condensat într-un blender, apoi mixați-le până când obțineți o cremă omogenă.

Separat, turnați smântâna rece într-un bol și bateți-o cu mixerul până când formează vârfuri ferme. Încorporați treptat crema de ananas în frișcă, amestecând ușor, de jos în sus, pentru a păstra compoziția aerată.

Turnați amestecul într-un recipient cu capac și lăsați-l la congelator cel puțin șase ore. Scoateți înghețata cu aproximativ 10 minute înainte de servire, pentru a deveni mai cremoasă. O puteți decora cu felii de ananas proaspăt. De asemenea, puteți adăuga în compoziție bucăți mici de ananas, bine scurse, pentru a evita formarea excesivă a cristalelor de gheață.

Înghețata de casă, gustul copilăriei

Există și o variantă simplă de înghețată de casă, asociată de mulți români cu gustul copilăriei. În perioada comunistă și în anii ’90, când sortimentele din magazine erau limitate, desertul era pregătit adesea acasă din câteva ingrediente accesibile.

Pentru o variantă fără ouă crude, aveți nevoie de 500 de mililitri de smântână pentru frișcă, 200 de mililitri de lapte condensat îndulcit și, opțional, o linguriță de extract de vanilie.

Bateți smântâna rece cu mixerul până când obțineți o frișcă fermă. Adăugați treptat laptele condensat și extractul de vanilie, amestecând ușor, de jos în sus. Turnați compoziția într-un recipient cu capac și lăsați-o la congelator cel puțin șase ore. Scoateți înghețata cu aproximativ 10 minute înainte de servire.