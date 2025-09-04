Ucraina dezvăluie pierderile Rusiei: peste 1 milion de militari și aproape 100.000 de vehicule distruse

Rusia a pierdut 1.085.410 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 4 septembrie Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene.

Cifra include 840 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore, scrie Kyiv Independent.

Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut:

11.157 tancuri

23.241 vehicule blindate de luptă

60.692 vehicule și rezervoare de combustibil

32.385 sisteme de artilerie

1.479 sisteme de lansare multiplă de rachete

1.215 sisteme de apărare antiaeriană

422 avioane și 341 elicoptere

56.045 drone

28 nave și bărci

1 submarin

La mijlocul lui august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia pierde într-o zi de trei ori mai mulți soldați decât Ucraina.

Rusia are pierderi zilnice de aproximativ 1.000 de oameni, în medie 500 de morți și 500 de răniți, a spus Zelenski. Mai precis, potrivit cifrelor ucrainene, pe 11 august, 531 de soldați au fost uciși, 428 răniți și nouă luați prizonieri.

Prin contrast, Ucraina a pierdut 340 de soldați, din care 18 au fost uciși, 243 au fost răniți, iar 79 sunt dați dispăruți.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă, pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024.

În aprilie, se estima că cel puțin 600 dintre aceștia ar fi murit, însă, potrivit unei analize recente, , aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina.