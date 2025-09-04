Ucraina dezvăluie pierderile Rusiei: peste 1 milion de militari și aproape 100.000 de vehicule distruse

Ucraina dezvăluie pierderile Rusiei: peste 1 milion de militari și aproape 100.000 de vehicule distruse0
Rusia a pierdut 1.085.410 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 4 septembrie Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene.
Cifra include 840 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore, scrie Kyiv Independent.
Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut:
- 11.157 tancuri
- 23.241 vehicule blindate de luptă
- 60.692 vehicule și rezervoare de combustibil
- 32.385 sisteme de artilerie
- 1.479 sisteme de lansare multiplă de rachete
- 1.215 sisteme de apărare antiaeriană
- 422 avioane și 341 elicoptere
- 56.045 drone
- 28 nave și bărci
- 1 submarin
La mijlocul lui august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia pierde într-o zi de trei ori mai mulți soldați decât Ucraina.
Rusia are pierderi zilnice de aproximativ 1.000 de oameni, în medie 500 de morți și 500 de răniți, a spus Zelenski. Mai precis, potrivit cifrelor ucrainene, pe 11 august, 531 de soldați au fost uciși, 428 răniți și nouă luați prizonieri.
Prin contrast, Ucraina a pierdut 340 de soldați, din care 18 au fost uciși, 243 au fost răniți, iar 79 sunt dați dispăruți.
Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă, pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024.
În aprilie, se estima că cel puțin 600 dintre aceștia ar fi murit, însă, potrivit unei analize recente, , aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina.