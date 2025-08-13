Zelenski a dezvăluit pierderile Rusiei, comparativ cu cele ale Ucrainei, într-o singură zi de luptă

Rusia pierde într-o zi de trei ori mai mulți soldați decât Ucraina, a declarat marți pentru presă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dezvăluind numărul estimat de pierderi de ambele părți în ziua precedentă.

Rusia are pierderi zilnice de aproximativ 1.000 de oameni, în medie 500 de morți și 500 de răniți, a spus Zelenski.

Mai precis, potrivit cifrelor ucrainene, pe 11 august, 531 de soldați au fost uciși, 428 răniți și nouă luați prizonieri.

Prin contrast, Ucraina a pierdut 340 de soldați, din care 18 au fost uciși, 243 au fost răniți, iar 79 sunt dați dispăruți.

„Asta înseamnă un raport de 1 la 3 — pierderile lor sunt de trei ori mai mari”, a conchis Zelenski.

În același timp, Moscova are un avantaj de 1 la 3 în ceea ce privește efectivele militare și un avantaj de 1 la 2,4 în ceea ce privește artileria, a dezvăluit președintele ucrainean.

Pe de altă parte, Ucraina deține un avantaj de 1 la 1,4 în ceea ce privește dronele FPV, un raport care ar putea ajunge chiar și la 1 la 4 cu finanțare suplimentară din partea partenerilor europeni, potrivit președintelui ucrainean.

Kievul se confruntă în schimb cu un deficit de infanterie, neavând capacitatea de a compensa pierderile în același ritm ca Rusia.

Acest fapt slăbește apărarea ucraineană în anumite zone ale frontului, oferind oportunități pentru avansul rusesc. În ultimele zile, forțele Moscovei au avansat până la 10 kilometri în apropiere de Dobropillia, în regiunea Donețk, ca parte a unei ofensive mai ample în apropierea a două orașe importante vizate de Rusia, Pokrovsk și Kostiantinivka.

În dimineața zilei de 12 august, Statul Major General al Ucrainei a raportat că Rusia a pierdut 1.065.220 de oameni de la începutul războiului, iar forțele ucrainene au distrus 11.098 de tancuri rusești, 31.406 sisteme de artilerie, 421 de aeronave și 340 de elicoptere.

Potrivit statisticilor armatei ucrainene, victimele rusești depășesc un milion de morți, răniți și capturați până în august, o cifră apropiată de estimările occidentale. Moscova nu face publice statisticile privind victimele.

Zelenski a declarat în ianuarie că armata Ucrainei are aproximativ 880.000 de soldați, în timp ce forța de invazie rusă se ridică la 600.000 de soldați. Totuși, Moscova deține un avantaj numeric în anumite zone datorită concentrării forțelor.