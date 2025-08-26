Rusia are nevoie de peste patru ani și ar pierde două milioane de soldați pentru a cuceri complet teritoriile anexate ilegal în Ucraina

Rusia ar avea nevoie de mai mult de 4 ani și ar pierde aproape două milioane de militari suplimentar pentru a cuceri complet regiunile pe care le-a anexat ilegal, arată o nouă analiză a Ministerului britanic al Apărării, citată de presa internațională.

Estimarea, bazată pe ritmul actual al ofensivei și pe datele privind pierderile ucrainene, se adaugă celor circa un milion de soldați ruși deja morți sau răniți de la începutul invaziei, în februarie 2022, relatează Daily Mail. Cerințele Kremlinului includ controlul total al regiunii Donbas, care cuprinde Donețk și Luhansk, precum și părți din Zaporojie și Herson.

În ciuda anexării declarate, Kremlinul nu deține încă un control deplin asupra niciunei dintre aceste regiuni. Ucraina afirmă că linia defensivă cunoscută drept „centura fortăreață” din Donbas, extinsă pe aproximativ 50 km și fortificată cu obstacole antitanc, tranșee, câmpuri minate și buncăre, rămâne o barieră crucială.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ideea unui acord de pace în termenii Moscovei și a subliniat că Rusia este departe de obiectivele inițiale:

„Poveștile despre cucerirea Donbasului până la sfârșitul anului sunt doar vorbe. Pentru a ocupa Donbasul nostru, ar avea nevoie de alți patru ani”, a spus liderul ucrainean după întâlnirea cu Donald Trump.

Ofensiva rusă a obținut doar câștiguri marginale, în ciuda pierderilor masive. Un atac recent lângă Dobropillia a permis trupelor ruse să avanseze puțin peste zece kilometri, dar acestea au fost ulterior încercuite de Corpul Azov, o unitate de elită a Gărzii Naționale a Ucrainei. Potrivit acesteia, 385 de soldați ruși au fost uciși, iar zeci de vehicule blindate au fost distruse sau capturate.

Analiștii occidentali susțin că orice cedare a acestei linii defensive ar deschide drumul către noi atacuri asupra Harkovului și Niprului. În plus, Rusia se confruntă cu probleme economice severe – sancțiuni, inflație, deficit de forță de muncă și lipsă de armament – în ciuda sprijinului primit de la Iran și Coreea de Nord.

Între timp, politica administrației Trump, care presează Ucraina să accepte concesii teritoriale în schimbul păcii și a redus ajutorul militar, pune presiune suplimentară asupra Kievului.

Experții avertizează că fiecare kilometru câștigat de Rusia va costa Kremlinul mai multe vieți, mai mulți bani și mai mult timp.