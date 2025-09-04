search
Joi, 4 Septembrie 2025
Rusia, despre garanțiile de securitate cerute de Ucraina: „Sunt garanţii de pericol pentru continentul european”

Război în Ucraina
Publicat:

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a declarat că sunt „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski.

Maria Zaharova/FOTO: Profimedia
Maria Zaharova/FOTO: Profimedia

Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova.

Miercuri, 3 septembrie, președintele Emmanuel Macron a declarat că europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”.

„Acum problema este de a cunoaşte sinceritatea Rusiei şi a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace SUA”, a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul „Coaliţiei Voinţei” ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanţii şi de o convorbire la telefon cu Donald Trump.  

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Rusia

loading Se încarcă comentariile...
