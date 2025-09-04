Deciziile absurde ale armatei lui Putin au atins un nou nivel: acum au apărut unități separate, formate din bolnavi contagioși.

Comandamentul militar rus continuă să surprindă cu decizii absurde. După cum a informat jurnalistul Denis Kazansky, în trupele Federației Ruse se creează unități speciale formate din militari infectați cu HIV și alte boli grave. Sursa acestor informații este jurnalista militară Anastasia Kashevarova, care a scris ea însăși despre acest lucru pe canalul său de Telegram, scrie Dialog.

Unități separate pentru bolnavi

Potrivit acesteia, comandamentul a decis să formeze unități separate din soldați cu HIV, hepatită și chiar tuberculoză. Acești militari vor fi folosiți în misiuni defensive și vor primi banderole speciale pe care va fi indicată categoria bolii, pentru a putea fi identificați. În esență, este vorba despre crearea de „unități pentru cei scoși din serviciu” – de fapt, „colone HIV” și „companiile tuberculoase” legalizate.

Degradarea armatei ruse

Kazansky a numit ceea ce se întâmplă o dovadă a degradării armatei ruse: „Există deja coloane de invalizi, acum vor exista și unități HIV. Nu pot să înțeleg, nicăieri în lume nu se practică așa ceva”. Kachevarova a precizat, de asemenea, că ideea a fost parțial împrumutată de la compania militară privată „Wagner”, care a încercat anterior să utilizeze soldați grav bolnavi în proiectul Umbrella.

Potrivit ei, armata vrea astfel să rezolve problema certificatelor medicale false: mulți contractanți ascund diagnosticele pentru a primi plăți și beneficii, iar bolile sunt descoperite abia pe front. De fapt, Rusia recunoaște oficial că armata sa este atât de epuizată încât este gata să folosească chiar și persoane grav bolnave, expunându-le ca „carne de tun” pe front. Acest pas arată încă o dată că Kremlinul nu se preocupă nici de soldații săi, nici de reputația sa.