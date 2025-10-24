Summitul care n-a mai fost. Kremlinul spune că n-a existat un plan concret: „Nu poți zădărnici ceva care n-a fost convenit”

La scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că nu va mai avea loc întâlnirea cu Vladimir Putin, Kremlinul respinge ideea că summitul ruso-american ar fi fost compromis, întrucât cei doi lideri nu exclud posibilitatea unei reuniuni în viitor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, că nu exclude posibilitatea unui viitor summit.

„Da, președintele Trump a spus că, în acest moment, a încetat să se mai gândească la organizarea unui summit. Totuși, în ultimele două zile, el a menționat în mod repetat că nu exclude posibilitatea ca o astfel de întâlnire să aibă loc în viitor”, a afirmat Peskov, potrivit Reuters.

El a mai precizat că nici Trump, nici Putin „nu doresc să se întâlnească doar de dragul întâlnirii” și că o asemenea întrevedere ar necesita „pregătiri la nivelul miniștrilor de externe și al secretarului de stat”.

Peskov a mai subliniat că nu a fost stabilită nicio dată concretă pentru summitul ruso-american. „Din acest punct de vedere, este foarte greu să zădărnicești ceva care nici măcar nu a fost convenit exact”, a spus el.

Declarațiile lui Peskov vin ca reacție la afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care spusese că el ar fi zădărnicit summitul ruso-american de la Budapesta.

Anunțul inițial privind o posibilă întâlnire Trump-Putin fusese făcut chiar de liderul american, după o discuție telefonică de două ore cu președintele Rusiei. Donald Trump indicase Budapesta drept loc de desfășurare, iar Vladimir Putin se arătase de acord, potrivit consilierului său, Iuri Ușakov. Premierul ungar Viktor Orban declarase atunci că începe pregătirile pentru primirea celor doi lideri.

Însă înainte de confirmarea oficială, planurile s-au complicat. Întâlnirea de pregătire dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, programată la începutul săptămânii, a fost anulată. Potrivit surselor diplomatice, discuțiile au eșuat după ce Moscova a prezentat Washingtonului „pretenții maximaliste” legate de oprirea războiului din Ucraina.

La scurt timp după anularea acestei întrevederi, Donald Trump a anunțat și el că summit-ul cu Putin nu va mai avea loc. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem discuții bune, care nu duc însă nicăieri”, a spus Trump, care a preferat să impună noi sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, pe motiv că acestea alimentează „mașinăria de război” a Moscovei.

Sancțiuni și reacții

În ceea ce privește sancțiunile impuse industriei petroliere ruse, Peskov a transmis că Moscova analizează situația: „În prezent, sunt analizate sancțiunile care au fost stabilite și făcute publice. Și, bineînțeles, vom face ceea ce corespunde cel mai bine intereselor noastre”, a spus el, fără a preciza măsuri concrete.

Kremlinul acuză Kievul și Uniunea Europeană

Peskov a revenit și asupra războiului din Ucraina, acuzând autoritățile ucrainene că blochează negocierile, încurajate de liderii europeni.

„Considerăm că este o pauză, o pauză prea lungă, care a apărut din cauza refuzului regimului de la Kiev de a intensifica acest proces de negociere. Și, desigur, această reticență este încurajată în toate modurile posibile, în primul rând de protectorii europeni ai regimului de la Kiev”, a declarat el.

Asta în condițiile în care președintele Volodimir Zelenski a afirmat recent că este gata să discute cu Vladimir Putin „în orice format”.