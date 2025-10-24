Trump îi dă replica lui Putin: Vorbim peste șase luni

Președintele american Donald Trump i-a oferit joi o replică scurtă dar mușcătoare omologului său rus Vladimir Putin, care a respins impactul noilor sancțiuni americane de amploare asupra sectorului energetic al Rusiei, relatează Kyiv Post.

„Mă bucur că așa crede”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. „Vorbim peste șase luni. O să vedem cum va fi”, a adăugat el.

Comentariul președintelui american vine la câteva ore după ce Putin a minimalizat sancțiunile pe care le-a calificat un act „neprietenos”, dar despre care susține că „nu va afecta semnificativ bunăstarea noastră economică”.

Acest schimb public de replici subliniază o situație cu miză mare: o creștere bruscă a presiunii economice din partea administrației Trump – inclusiv anularea unui summit planificat –vizând împotrivirea Moscova de a opri invazia sa la scară largă în Ucraina.

Deși impactul financiar pe termen scurt al sancțiunilor asupra Rusiei ar putea fi limitat, acestea reprezintă un semnal puternic al intenției Casei Albe de a împinge Kremlinul spre un acord de pace, după ce Trump și-a exprimat-o în repetate rânduri frustrarea față de faptul că nu a reușit să obțină nimic substanțial în această privință în pofida unor serii de „conversații bune” cu Putin, notează Kyiv Post.

Senatori republicani cheie susțin poziția lui Trump

Tonul provocator al lui Trump a fost rapid amplificat de figuri republicane cheie, care au prezentat sancțiunile ca o escaladare necesară.

Senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud) l-a susținut pe Trump pe rețelele de socializare, cerând în același timp măsuri punitive suplimentare împotriva clienților Rusiei.

„Putin susține că este imun la sancțiunile americane”, a scris Graham . „Așa cum a spus atât de nimerit președintele Trump astăzi, timpul ne va spune.”

Graham a propus o extindere a războiului economic: „Aș sugera că clienții lui Putin nu sunt imuni la tarifele vamale drept pedeapsă pentru achiziția de petrol rusesc ieftin pentru a consolida mașina de război a lui Putin. Vom vedea dacă clienții săi au aceeași atitudine nepăsătoare. Timpul ne va spune”, a concluzionat el.

În paralel, conducerea republicană a comisiilor pentru forțe armate din Senat și Cameră a emis o declarație comună, salutând noile sancțiuni și pledând pentru un sprijin militar și economic solid pentru Ucraina.

Senatorul Roger Wicker (republican de Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, alături de Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și-au exprimat fără echivoc sprijinul pentru continuarea presiunilor.

Aceștia au afirmat că „tacticile de amânare și promisiunile deșarte ale lui Putin arată clar că acesta rămâne refractar să pună capăt vărsării de sânge”.

Aceștia au salutat decizia lui Trump și a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, privind impunerea de noi sancțiuni, dar au cerut intensificarea presiunii împotriva Rusiei.

Aceștia au propus trei escaladări cheie: încetarea tuturor importurilor de energie rusească, utilizarea activelor rusești înghețate din SUA și Europa pentru asistența de securitate a Ucrainei și mobilizarea finanțării europene pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk și Taurus cu rază lungă de acțiune.

Presiuni economice asupra Rusiei

SUA au impus miercuri sancțiuni asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil, precum și asupra sucursalelor acestora. Separat, UE a convenit asupra unei interdicții treptate a importului de gaze naturale lichefiate rusești și a adăugat două rafinării de petrol chineze pe lista de sancțiuni împotriva Rusiei.

Măsurile împotriva Rosneft și Lukoil – care împreună reprezintă puțin sub jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei și urmează sancțiunilor impuse de Marea Britanie săptămâna trecută – sunt primele sancțiuni impuse Moscovei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie și au ca scop sufocarea veniturilor vitale din petrol care finanțează mașina de război a Kremlinului, notează The Guardian.

Vladimir Putin minimalizează sancțiunile americane

Liderul rus a descris joi sancțiunile americane drept un „act neprietenos care nu sunt deloc menite să consolideze relațiile ruso-americane” și „o încercare de a pune presiune pe Rusia”, pe care o consideră inutilă.

„Nicio țară care se respectă nu face vreodată nimic sub presiune”, a adăugat Putin în comentariile adresate jurnaliștilor ruși.

Deși a spus că noile sancțiuni nu vor avea un impact semnificativ asupra Rusiei, el a admis totuși că „se așteaptă unele pierderi”.

De asemenea, el a sugerat că Trump ar trebui „să se gândească pentru cine lucrează cu adevărat administrația sa” atunci când consilierii îl îndeamnă să impună sancțiuni asupra petrolului rusesc și a avertizat că măsurile vor duce la o creștere a prețurilor.

De asemenea, l-a avertizat pe Trump cu privire la un răspuns „foarte puternic, dacă nu chiar copleșitor” în cazul în care Rusia ar fi atacată cu rachetele de croazieră Tomahawk americane pe care Ucraina le-a solicitat Washingtonului.

Cele mai recente sancțiuni americane interzic țărilor și companiilor străine să facă afaceri cu principalii producători de petrol ai Moscovei și îi izolează de o mare parte din sistemul financiar internațional.

Joi au apărut primele semne că cei mai mari doi clienți de energie ai Rusiei iau măsuri să suspende importurile de energie ca răspuns la noile sancțiuni americane.

Cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din India, compania privată Reliance Industries, a sugerat că se pregătește să reducă sau chiar să oprească temporar achizițiile. „Recalibrarea importurilor de petrol rusesc este în curs, iar Reliance se va alinia deplin directivelor [guvernului indian]”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters.

Mai multe surse au declarat, de asemenea, pentru Reuters că companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc tramsportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, pe fondul îngrijorărilor legate de încălcarea noilor sancțiuni.

Sectorul petrolului și gazelor reprezintă aproximativ o cincime din PIB-ul Rusiei, iar o scădere bruscă a cererii din partea celor doi principali cumpărători ai Rusiei ar fi o lovitură devastatoare pentru veniturile din petrol ale Kremlinului, determinând în același timp creșterea prețurilor globale.

Joi, UE a adăugat două rafinării chineze – Liaoyang Petrochemical și Shandong Yulong Petrochemical – pe lista sancțiunilor sale împotriva Rusiei. Cele două companii reprezintă cele mai importante rafinării din punct de vedere incluse în lista de sancțiuni a UE asupra Chinei de până acum.

Ministerul chinez de Externe a declarat că China a depus proteste la UE. „China deplânge vehement și respinge ferm sancțiunile unilaterale ilicite repetate ale UE împotriva companiilor chineze din cauza problemelor legate de Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun la o conferință de presă obișnuită, joi.

Trump a făcut anunțul surpriză pe fondul frustrării crescânde la Washington față de războiul din Ucraina, culminând cu decizia sa neașteptată de a anula un summit la Budapesta.

Întrebat despre summit, Putin a spus că întâlnirea va fi „probabil amânată”, adăugând că ar fi o greșeală să fie organizată fără o pregătire adecvată.

Putin a adăugat că rămâne deschis discuțiilor cu Trump, spunând că „dialogul este întotdeauna mai bun decât războiul”.

Unii experți legați de Kremlin au recunoscut, de asemenea, că măsurile americane ar putea afecta economia rusă.

Igor Iușkov, specialist în energie la Universitatea Financiară din cadrul guvernului rus, a declarat pentru cotidianul economic Kommersant că sancțiunile impuse Rosneft și Lukoil i-ar face pe clienții asiatici reticenți în a cumpăra petrol în mod, forțând companiile să se bazeze pe lanțuri mai lungi de intermediari pentru a închiria petroliere și a vinde țițeiul – o schimbare care ar duce la creșterea costurilor.

Rusia are la dispoziție o lună pentru a se pregăti înainte ca restricțiile să intre în vigoare și probabil va folosi acest timp pentru a se adapta la noua situație.

Moscova a găsit până acum modalități de a ocoli sancțiunile occidentale prin scheme comerciale opace, precum și prin rețeaua sa de „flotă din umbră”.

Rețeaua, care se bazează pe nave îmbătrânite care navighează sub pavilioane obscure și sunt gestionate prin intermediul unor companii-fantomă din Orientul Mijlociu și Asia, a permis Rusiei să mențină exporturile de petrol către clienți cheie din India și China, în ciuda plafonării prețurilor impuse de G7 și a embargoului impus de UE.