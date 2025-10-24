search
Cum au zădărnicit partizanii ucraineni planurile Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporojie la rețeaua rusă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tentativa Rusiei de a conecta centrala nucleară de la Zaporijie la rețeaua electrică rusească pentru ziua de naștere a lui Vladimir Putin, la începutul acestei luni, a fost zădărnicită de forțele ucrainene din spatele liniilor inamice, relatează The Guardian.

FOTO X
FOTO X

Centrala cu șase reactoare a fost reconectată de inginerii ruși la rețeaua energetică ucraineană joi dimineață, punând astfel capăt unei situații riscante de o lună, perioadă în care aceasta a funcționat doar pe generatoare diesel.

Surse ucrainene au declarat că suspectează că Rusia a încercat să conecteze cea mai mare centrală nucleară din Europa la rețeaua rusă pe 7 octombrie în chip de cadou de ziua lui Putin, într-un efort de a activa cel puțin parțial o capacitate autonomă de alimentare.

Însă planurile au fost zădărnicite de partizanii ucraineni, care au atacat substațiile din regiunea ocupată Zaporijie, avariind o linie de înaltă tensiune finalizată recent, care asigura o legătură a centralei cu Mariupol și rețeaua electrică rusească.

Drept consecință, au declarat sursele, Rusia nu a avut de ales decât să repare o linie de 750 de kilovolți pornind de la centrală, trece peste râul Dnipro și liniile frontului, și ajunge pe teritoriul controlat de Ucraina, pentru a restabili sursa de electricitate externă.

Comentarii similare a făcut recent Volodimir Omelcenko, expert în energie la centrul de experți Razumkov din Ucraina, într-un interviu acordat postului de televiziune ucrainean Espresso TV. Ocupanții ruși ai centralei au vrut să-i „facă un cadou” lui Putin, dar operațiunea de gherilă din 6 octombrie le-a stricat planurile.

Pe 7 octombrie, Evgheni Balitski, guvernatorul instalat de Rusia în regiunea ocupate Zaporjie, a raportat întreruperi de curent în „toate așezările” din zonă în urma a ceea ce a descris ca fiind un atac terorist din partea dronelor inamicului.

Centrala de la Zaporojie a funcționat o lună pe generatoare

Centrala nucleară a funcționat pe generatoare diesel de rezervă pentru a furniza capacitatea energetică necesară răcirii pentru o perioadă mult peste limita standard de siguranță de trei zile, după ce linia de 750 kV a fost întreruptă pe 23 septembrie.

Fără o răcire constantă, reactoarele risca să se supraîncălzească în câteva săptămâni, ceea ce ar putea duce la un dezastru.

„La treizeci de zile de la întreruperea completă a alimentării cu energie electrică externă, alimentarea cu energie electrică a fost reluată”, au anunțat administratorii ruși ai centralei, precizând că acest lucru s-a întâmplat după ce Ucraina a fost de acord cu un armistițiu local temporar, mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

La scurt timp, AIEA a confirmat că reconectarea a fost finalizată. Rafael Grossi, directorul general al organismului de supraveghere a siguranței nucleare, declarând: „Astăzi este o zi bună rară în ceea ce privește siguranța și securitatea nucleară în Ucraina și în afara ei, chiar dacă situația rămâne în ansamblu extrem de precară.”

Ucraina acuză Rusia de un act deliberat

Ucraina și experți independenți au acuzat Rusia că a deteriorat în mod deliberat linia de înaltă tensiune luna trecută pentru a provoca o criză, astfel încât să creeze posibilitatea de a reconecta centrala electrică la rețeaua rusească.

Centrala electrică din Zaporijie a fost ocupată de forțele rusești în martie 2022 și a rămas în prima linie de atunci, o situație fără precedent în cazul unei instalații nucleare funcționale. Reactoarele au fost treptat oprite din motive de siguranță, dar Rusia a sugerat că ar dori să repornească cel puțin o parte din reactoare.

Un document tehnic prezentat de Rusia AIEA pe 3 iunie preciza că, în cazul deconectării liniilor electrice externe, „a fost elaborată o procedură pentru transferarea de electricitate ... de la sistemul energetic unificat al Rusiei”.

În septembrie, Alexei Lihacev, directorul general al Rosatom, corporația rusă de energie nucleară, a declarat la televiziunea rusă că i-a „raportat în repetate rânduri” lui Putin că firma este gata să reia generarea de energie electrică mai întâi „pe teritoriile noastre”, dar și, eventual, în Ucraina, „dacă, desigur, se vor ivi condițiile”.

Centrala nucleară a fost inclusă în discuțiile de pace la care au participat Donald Trump și Putin, dar, după ce președintele american a spus că speră ca SUA să preia administrarea acesteia, Kremlinul a precizat ferm că o consideră  rusească.

Europa

