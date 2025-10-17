search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rușii și-au doborât propriul avion, în timp ce încercau să respingă un atac ucrainean cu drone în Crimeea

0
0
Publicat:

Forțele ruse au doborât din greșeală un avion de vânătoare deasupra Crimeei, în timpul unei operațiuni de apărare împotriva unui atac cu drone lansat de Ucraina. Incidentul a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk.

Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare FOTO: Shutterstock
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare FOTO: Shutterstock

Apărarea aeriană rusă a deschis focul în noaptea de 16 spre 17 octombrie pentru a intercepta drone ucrainene care vizau peninsula Crimeea și regiuni aflate adânc în interiorul Rusiei. În timpul operațiunii, forțele ruse ar fi doborât propriul avion de vânătoare.

Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi deasupra Crimeei”, a declarat Dmitro Pletenchuk la televiziunea națională ucraineană.

Atacul cu drone ar fi vizat o instalație din apropierea bazei aeriene Gvardeiskoie, iar imaginile publicate de canalul Crimean Wind Telegram arată un depozit de petrol în flăcări. Administrația de ocupație rusă din Sevastopol nu a comentat incidentul și nu a oferit detalii despre eventualele pagube.

Depozitul de petrol afectat în urma atacului FOTO: Telegram / Crimean Wind
Depozitul de petrol afectat în urma atacului FOTO: Telegram / Crimean Wind

Dronele ucrainene au vizat și alte regiuni din Rusia

În același timp, orașe rusești precum Soci, situat la circa 400 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost atacate cu drone.

Un sistem de apărare aeriană este activ în Soci. Un atac cu vehicule aeriene fără pilot (UAV) este respins”, a declarat primarul Andrei Proshunin. Acesta a adăugat ulterior că „un atac cu rachete a fost respins de sistemele de apărare aeriană din oraș”.

Mass-media rusă a relatat că peste zece aeroporturi din diferite regiuni au suspendat temporar operațiunile în timpul nopții. Potrivit primarului din Soci, „în jurul orei 7:30 dimineața, toate amenințările cu drone și rachete au fost eliminate”.

Ținte lovite în mai multe regiuni

Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SSO) au confirmat că dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Saratov. În același timp, o substație electrică din regiunea Volgograd a fost cuprinsă de flăcări, guvernatorul Andrei Bocharov susținând că incendiul a fost provocat de un atac cu drone.

Pe frontul de est, în Donețk, un depozit de muniție rus a fost distrus într-un atac cu drone, fiind raportate explozii și incendii în orașul ocupat. Autoritățile ucrainene nu au comentat aceste informații și nu au putut fi verificate independent.

Atacuri regulate asupra infrastructurii militare ruse

Armata ucraineană lovește constant infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, încercând să reducă capacitatea de luptă a Moscovei. Soci, aflat pe coasta Mării Negre, se află la aproximativ 310 kilometri de granița cu Ucraina și la circa 538 de kilometri de teritoriul controlat de Kiev, în apropierea localității Orikhiv, din regiunea Zaporojie.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
gandul.ro
image
Un albanez, reţinut pe Aeroportul Otopeni cu 26 kg de canabis în bagaje | EXCLUSIV
mediafax.ro
image
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB-Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Descoperire făcută după tragedia din Rahova. Ce se vede în imaginile Google Street View din 2023
libertatea.ro
image
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
observatornews.ro
image
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
playtech.ro
image
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Cine sunt victimele exploziei din Rahova! Trei persoane au decedat și alte 17 au fost grav rănite
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în explozia din sectorul 5. Cine a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze în blocul tragediei
mediaflux.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor