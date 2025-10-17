Rușii și-au doborât propriul avion, în timp ce încercau să respingă un atac ucrainean cu drone în Crimeea

Forțele ruse au doborât din greșeală un avion de vânătoare deasupra Crimeei, în timpul unei operațiuni de apărare împotriva unui atac cu drone lansat de Ucraina. Incidentul a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk.

Apărarea aeriană rusă a deschis focul în noaptea de 16 spre 17 octombrie pentru a intercepta drone ucrainene care vizau peninsula Crimeea și regiuni aflate adânc în interiorul Rusiei. În timpul operațiunii, forțele ruse ar fi doborât propriul avion de vânătoare.

„Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi deasupra Crimeei”, a declarat Dmitro Pletenchuk la televiziunea națională ucraineană.

Atacul cu drone ar fi vizat o instalație din apropierea bazei aeriene Gvardeiskoie, iar imaginile publicate de canalul Crimean Wind Telegram arată un depozit de petrol în flăcări. Administrația de ocupație rusă din Sevastopol nu a comentat incidentul și nu a oferit detalii despre eventualele pagube.

Dronele ucrainene au vizat și alte regiuni din Rusia

În același timp, orașe rusești precum Soci, situat la circa 400 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost atacate cu drone.

„Un sistem de apărare aeriană este activ în Soci. Un atac cu vehicule aeriene fără pilot (UAV) este respins”, a declarat primarul Andrei Proshunin. Acesta a adăugat ulterior că „un atac cu rachete a fost respins de sistemele de apărare aeriană din oraș”.

Mass-media rusă a relatat că peste zece aeroporturi din diferite regiuni au suspendat temporar operațiunile în timpul nopții. Potrivit primarului din Soci, „în jurul orei 7:30 dimineața, toate amenințările cu drone și rachete au fost eliminate”.

Ținte lovite în mai multe regiuni

Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SSO) au confirmat că dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Saratov. În același timp, o substație electrică din regiunea Volgograd a fost cuprinsă de flăcări, guvernatorul Andrei Bocharov susținând că incendiul a fost provocat de un atac cu drone.

Pe frontul de est, în Donețk, un depozit de muniție rus a fost distrus într-un atac cu drone, fiind raportate explozii și incendii în orașul ocupat. Autoritățile ucrainene nu au comentat aceste informații și nu au putut fi verificate independent.

Atacuri regulate asupra infrastructurii militare ruse

Armata ucraineană lovește constant infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, încercând să reducă capacitatea de luptă a Moscovei. Soci, aflat pe coasta Mării Negre, se află la aproximativ 310 kilometri de granița cu Ucraina și la circa 538 de kilometri de teritoriul controlat de Kiev, în apropierea localității Orikhiv, din regiunea Zaporojie.