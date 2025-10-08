Trei morți și un rănit în urma unui atac ucrainean cu rachete asupra regiunii ruse Belgorod

Trei persoane au murit și una a fost rănită în urma unui atac cu rachete lansat de forțele ucrainene asupra regiunii Belgorod din Rusia, a anunțat miercuri guvernatorul local, Viaceslav Gladkov. Autoritățile se tem că alte persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături.

Potrivit oficialului rus, citat de Reuters, atacul a vizat localitatea Maslova Pristan, aflată în apropierea graniței cu Ucraina. Viaceslav Gladkov a publicat pe Telegram o fotografie a unui centru sportiv din localitate, care a fost parțial distrus în urma loviturii. În imagine se pot observa pagube semnificative la nivelul acoperișului și pereților clădirii.

Guvernatorul a precizat că echipele de intervenție se află la fața locului și acționează pentru degajarea dărâmăturilor și a resturilor rezultate în urma exploziei.

”Alte persoane s-ar putea afla sub dărâmături”, a anunţat el.

Autoritățile ucrainene nu au oferit, deocamdată, niciun comentariu în legătură cu incidentul.