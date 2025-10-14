Pe frontul din estul Ucrainei, în zona localității Serebranka din regiunea Donețk, observatorii militari ucraineni au remarcat o strategie neobișnuită a armatei ruse. În loc să cucerească și să consolideze poziții, trupele Moscovei se mișcă haotic printr-o uriașă „zonă gri” — teritoriu disputat, unde nu controlează nimeni cu adevărat terenul, arată harta actualizată de platforma DeepState.

Rusia apasă constant pe linia de contact, fără să rămână pe poziții. Unitățile sale se infiltrează dinspre Hrihorivka, de-a lungul râului Siverski Doneț, prin Serebranka și până la Dronivka. Atacurile vin în valuri mici — grupuri de infanterie, uneori chiar pe motociclete. Punctele cucerite nu sunt apărate, ci doar tranzitate, spun militarii ucraineni.

Pierderile Serebranskului ocol silvic complică și mai mult situația. Zona împădurită le oferă rușilor un culoar pentru încercări de pătrundere mai adânci spre pozițiile ucrainene. „Ei nu vor să ocupe nimic concret. Doar se strecoară, se adună și continuă să meargă înainte”, spun soldații din teren.

Potrivit DeepState, avantajul numeric al rușilor rămâne decisiv: în ultimele zile, prezența lor a fost observată și în Dronivka, unde a apărut o nouă „zonă gri”. Tactica e descrisă de analiști drept „stranie și absurdă” — un efort continuu fără câștig teritorial, dar care expune trupele ruse la focul ucrainean. „E realitatea: îi poți lovi, pentru că se aruncă fără sens în față”, comentează un observator.

Deși numărul asalturilor a scăzut aproape la jumătate, pierderile Rusiei au crescut. Purtătorul de cuvânt al Corpului 11 Armată, Dmitro Zaporojeț, spune că dacă înainte ucrainenii eliminau 65–69 de soldați inamici pe zi, acum bilanțul zilnic urcă la peste 90.

Atacurile se concentrează spre localitățile Serebranka, Dronivka și Iampil, dar acțiunile sunt fragmentate și dezorganizate. „Vremea și oboseala logistică” au redus ritmul, nu însă și prețul plătit de armata rusă.

Între timp, Ucraina raportează progrese moderate pe alte direcții. Trupele de asalt ar fi avansat cu până la 1,6 kilometri, iar în zona Pokrovsk au fost neutralizați ocupanți pe o suprafață de 3,4 kilometri pătrați.

Comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi afirmă că, în regiunea Dobropillia, forțele ucrainene au eliberat 182 kilometri pătrați și au „curățat” alte 224 de grupuri de recunoaștere rusești.

La sud, lângă Orihiv, armata ucraineană a reușit o avansare de peste trei kilometri, iar batalionul „Aidar” a anunțat eliberarea satului Malî Șcerbaki din regiunea Zaporojie. Progrese s-au înregistrat și în zona localității Stepove.

Pe hărțile DeepState, frontul rămâne fragmentat, dar dinamica e clară: Rusia forțează prin masă și inerție, Ucraina răspunde prin precizie și rezistență. În această „zonă gri” din estul Donbasului, linia dintre ofensivă și sinucidere devine tot mai subțire.