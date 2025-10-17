Video Atac masiv cu drone asupra Rusiei. Mai multe aeroporturi rusești au fost paralizate temporar

Mai multe explozii au fost auzite în orașul rus Soci în noaptea de 16-17 octombrie. Autoritățile au afirmat că sistemele de apărare aeriană au răspuns la drone și rachete, iar restricții de zbor au fost introduse la nouă aeroporturi din diferite regiuni ale Rusiei.

Primarul din Soci, Andrei Proșunin, a raportat în jurul orei 03:00 că sistemele de apărare aeriană resping un atac cu UAV asupra orașului.

„Toate serviciile sunt în alertă maximă. Ele sunt coordonate de către centrul operațional al orașului”, a transmis acesta, potrivit Ukrainska Pravda.

Canalul rus de Telegram Astra a publicat un video din Soci în care se puteau auzi sirene și explozii. Turiștii erau duși din hoteluri în subsoluri și parcări subterane.

Proșunin a susținut în jurul orei 05:00 că orașul a fost atacat cu rachete.

„Sistemele de apărare aeriană răspund în Soci. Un atac cu rachete este respins. Rog locuitorii și vizitatorii orașului să păstreze calmul și să respecte măsurile de siguranță. Dacă locuiți aproape de litoral, sub nicio formă să nu ieșiți afară. Stați într-un spațiu închis, fără ferestre.”

Proșunin a mai îndemnat oamenii să nu posteze pe rețelele de socializare videoclipuri care arată răspunsul sistemului de apărare aeriană, resturile țintelor doborâte sau activitatea serviciilor speciale.

Mass-media rusă a raportat că, pe lângă aeroportul din Soci, restricții privind decolările și aterizările au fost introduse la alte opt aeroporturi: în Krasnodar, Samara, Kaluga, Nijni Novgorod, Kazan, Niijnekamsk, Ufa și Iaroslavl.