Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
Război în Ucraina
Publicat:

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să intercepteze o rachetă de croazieră Iskander-K lansată de Rusia asupra regiunii Sumî. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul sistemului antiaeriene Buk-M1, potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, care a publicat un videoclip ce surprinde intervenția de duminică. 

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Filmarea, realizată pe timp de noapte, arată lansatorul mobil al sistemului Buk-M1, de unde pornește o rachetă interceptoare către ținta inamică — posibil o rachetă 9M38M1. Ulterior, racheta ucraineană este vizibilă pe cer printre nori, iar exploziile în aer confirmă distrugerea țintei, notează focus.ua. 

Comentariile specialiștilor au subliniat încă o dată că forța armatei ucrainene nu constă doar în tehnologie, ci mai ales în profesionalism, rezistență și coordonarea echipelor.

„În timpul unuia dintre atacurile masive cu rachete echipajul Buk-M1 al regimentului antiaerian al Pușcașilor Sich ucraineni a lovit și distrus o rachetă de croazieră Iskander-K”, se arată în descrierea atașată materialului video.

Sistemul de rachete Iskander-K 9K720 este un sistem operațional-tactic rusesc capabil să lanseze rachete de croazieră P-500 (9M728) de la sol, fiind destinat lovirii țintelor strategice inamice pe distanțe mari, inclusiv puncte de comandă, aeroporturi, depozite de arme și infrastructură critică. Rachetele R-500 pot zbura la altitudini joase, urmând relieful, ceea ce face interceptarea lor de către sistemele de apărare aeriană mult mai dificilă.

Sistemul Buk-M1 9K37M1, utilizat de Ucraina încă din perioada sovietică, este un complex mobil de apărare aeriană la distanță, proiectat pentru a distruge aeronave, elicoptere, rachete de croazieră și drone la altitudini între 15 m și 22 km, pe distanțe de până la 35 km. Datorită funcționării autonome a fiecărui lansator, complexul poate răspunde rapid amenințărilor și poate urmări simultan mai multe ținte.

De menționat că Forțele Armate ruse utilizează rachete modernizate Kinzhal și Iskander în atacurile asupra Ucrainei, rachete care pot „confunda” sistemele Patriot și pot evita interceptarea. Succesul interceptării de către Ucraina evidențiază atât eficiența sistemelor de apărare existente, cât și profesionalismul militarilor ucraineni, care continuă să protejeze populația civilă și infrastructura țării în fața atacurilor rusești.

Europa

