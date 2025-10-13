Video Ucrainenii au lovit cel mai mare terminal petrolier din Crimeea. Este al doilea atac într-o săptămână

Dronele ucrainene au atacat peste noapte mai multe ținte strategice din Crimeea, între care Terminalul Petrolier Maritim Feodosia și mai multe substații electrice cheie, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pentru Kyiv Post.

Potrivit surselor, atacurile au fost efectuate de drone din cadrul unității centrale de operațiuni speciale „A” a SBU și din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate Ucrainene, vizând infrastructura care susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„SBU continuă să diminueze sistematic capacitatea militară, logistică și economică a inamicului de a purta război împotriva Ucrainei. Capacitățile noastre tehnice ne permit să organizăm atacuri atât în ​​teritoriile ocupate temporar, cât și în zonele din spatele Rusiei”, a declarat o sursă din cadrul SBU.

Sursele au raportat că în ceea ce privește terminalul Feodosia, dronele au lovit cel puțin cinci rezervoare de stocare a petrolului, declanșând un incendiu masiv. În urma atacului, a fost avariată, de asemenea, o substație „Kafa” de 220 de kilovolți, parte a podului energetic al Rusiei către peninsulă, afectând transformatoarele, o unitate de distribuție închisă, centrul de dispecerat și echipamentele de protecție, provocând fluctuații de tensiune. O substație „Simferopol” de 330 de kilovolți a fost afectată, de asemenea, de o serie de explozii.

Canalul de Telegram Krymsky Veter („Vântul Crimeii”) a raportat mai multe explozii luni dimineață și a postat filmări ce arătau cel puțin trei rezervoare de petrol în flăcări. Martorii oculari au declarat că zeci de autospeciale de pompieri s-au grăbit la fața locului, în timp ce fumul gros umplea cerul. Imaginile din satelit au confirmat ulterior amploarea incendiului.

„Incendiul este uriașă– imaginile termice arată nori groși deasupra orașului și a mării”, a scris canalul.

Serghei Aksyonov, șeful Crimeei susținut de Kremlin, a confirmat atacul, precizând că nu au existat victime. „În urma atacului a izbucnit un incendiu. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Datele preliminare sugerează că apărarea aeriană a doborât peste 20 de drone”, a spus el.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au doborât peste noapte 103 drone ucrainene în Rusia și în Crimeea ocupată. Rapoartele au mai menționat că o substație electrică „Kafa” de 220 de kilovolți din apropierea orașului Feodosia ar fi putut fi lovită.

Depozitul de petrol a fost lovit și săptămâna trecută, cu o zi înainte de ziua de naștere a președintelui rus Vladimir Putin, în cadrul unui atac masiv cu drone, desfășurat în noaptea 6 octombrie, când forțele ucrainene ar fi lansat între 250 și 300 de drone către 14 regiuni rusești și Crimeea.

A fost al doilea cel mai masiv atac cu drone efectuat de forțele ucrainene într-o singură noapte din întregul război, după un val de raiduri în mai 2025, în care au fost raportate 524 de aeronave.

Rapoartele ucrainene, susținute de relatări ale martorilor oculari ai locuitorilor din Feodosia, au afirmat că atacul a fost efectuat cu 10 sau 20 de drone Suchomimus produse pe plan intern, capabile să transporte încărcături de între 50 și 100 de kilograme.

Depozitul de petrol din Feodosia este o instalație multifuncțională utilizată pentru transbordarea petrolului și a produselor petroliere.

Situat la aproximativ 250 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, este cea mai mare instalație de stocare a petrolului din Crimeea. Poate depozita până la 250.000 de tone de combustibil.