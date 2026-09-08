Rusia vrea să continue negocierile cu SUA. Ce spune Lavrov despre Ucraina și NATO

Rusia va continua negocierile cu Statele Unite, deoarece administrația de la Washington acceptă ceea ce Moscova numește „realitățile de pe teren” din Ucraina și consideră închisă problema unei eventuale aderări a Kievului la NATO, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: EPA-EFE

„Faptul că în toate contactele, în special cu președintele rus Vladimir Putin, americanii pornesc de la aceste realități, desigur, provoacă o reacție pozitivă și o dorință de a continua discuțiile”, a afirmat Lavrov la postul de televiziune Pervîi Kanal, citat de EFE.

Lavrov: Trump consideră aderarea Ucrainei la NATO o problemă „închisă”

Potrivit șefului diplomației ruse, prin acceptarea „realității de pe teren”, Statele Unite ar ține cont de rezultatele referendumurilor organizate de Rusia în regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, precum și în Crimeea.

Kievul și majoritatea comunității internaționale nu recunosc aceste referendumuri și anexările teritoriale revendicate de Moscova.

Lavrov a mai susținut că președintele american Donald Trump consideră închisă problema eventualei aderări a Ucrainei la NATO încă de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025.

„În primul rând, Trump a spus că oamenii ar trebui să uite de atragerea Ucrainei în NATO (...). Că este o problemă închisă și nu este nevoie să o redeschidem”, a declarat Lavrov.

Ministrul rus de Externe i-a menționat și pe emisarul american Steve Witkoff și pe Jared Kushner, afirmând că aceștia „recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv”.

Lavrov respinge afirmațiile lui Zelenski

Serghei Lavrov a respins drept „speculații” declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit cărora reprezentanții americani ar fi propus măsuri pentru reducerea intensității luptelor înaintea și în timpul iernii.

Contactele dintre oficialii americani, ruși și ucraineni au fost reluate după o pauză de peste șase luni, potrivit EFE. La sfârșitul săptămânii trecute, Steve Witkoff și Jared Kushner au avut discuții atât la Moscova, cât și la Kiev.

Deși aceste întâlniri au avut ca rezultat reluarea contactelor diplomatice, negocierile nu au dus până acum la un acord privind încheierea războiului. După un armistițiu de 72 de ore, atacurile au fost reluate marți.

Statele Unite speră să poată organiza în perioada următoare o reuniune tripartită între reprezentanții Rusiei, Ucrainei și SUA, după modelul discuțiilor desfășurate la Geneva în februarie.

Moscova și Kievul rămân pe poziții diferite

Vladimir Putin le-a transmis emisarilor americani că armata rusă înregistrează „succese” în Donbas, în timp ce Volodimir Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare antiaeriană și a avertizat că războiul ar putea continua și în iarna următoare.

Experți independenți, citați de EFE, consideră că poziția lui Putin s-a înăsprit în ultimele luni, inclusiv pe fondul atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. Potrivit acestora, liderul de la Kremlin ar considera negocierile cu Statele Unite parte a efortului de război și nu ar fi dispus să poarte negocieri serioase până când Rusia nu va prelua controlul asupra întregului Donbas.

Moscova a susținut în mod repetat că o eventuală aderare a Ucrainei la NATO ar reprezenta o amenințare pentru securitatea Rusiei. Kremlinul a invocat această perspectivă printre motivele pentru care a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.