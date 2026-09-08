 Ungaria schimbă tonul față de Rusia: 10 diplomați ruși, obligați să părăsească țara | adevarul.ro
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Ungaria schimbă tonul față de Rusia: 10 diplomați ruși, obligați să părăsească țara

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Ungaria a ordonat marți ca 10 membri ai misiunii diplomatice a Rusiei să părăsească țara, din cauza unor activități considerate inacceptabile pentru diplomați, a anunțat guvernul de la Budapesta. Rusia a transmis că intenționează să răspundă deciziei.

Premierul ungar Peter Magyar
Guvernul lui Peter Magyar schimbă tonul față de Rusia Foto: AFP

Ambasadorul Rusiei a fost informat că „potrivit evaluării autorităților ungare, 10 membri ai misiunii ruse au desfășurat în Ungaria activități care sunt inacceptabile pentru diplomați în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat ministrul de Externe, Anita Orbán, potrivit AP News.

Este vorba despre un tratat internațional care reglementează conduita diplomaților.

Ministrul de Externe, despre care presa externă menționează că nu este rudă cu fostul premier Viktor Orbán, nu a precizat ce activități le sunt imputate diplomaților ruși și nici în cât timp aceștia trebuie să părăsească Ungaria. Ea a subliniat însă că țara sa dorește să mențină contactele diplomatice cu Moscova.

„Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a scris Orbán într-un comunicat. „Ea nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar, bazat pe respect reciproc și pe respectarea regulilor.”

Ministerul rus de Externe a transmis, într-o declarație pentru agenția de stat rusă RIA Novosti, că va oferi „un răspuns adecvat” la expulzarea diplomaților. Ministerul nu a oferit alte detalii.

Decizia Ungariei vine în timpul mandatului premierului Peter Magyar, care a preluat funcția la începutul acestui an, promițând să pună capăt politicilor favorabile Rusiei promovate de țară.

Predecesorul lui Magyar, Viktor Orbán, a fost un aliat al președintelui rus Vladimir Putin. El a amânat sau blocat în repetate rânduri sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei și a urmărit încheierea unor acorduri energetice cu Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand, a declarat marți că „luăm act de decizia legitimă a Ungariei” de a expulza diplomații ruși. El a precizat că măsura reprezintă o reacție așteptată la „campania persistentă a Rusiei de a utiliza atacuri hibride împotriva UE și a statelor sale membre”.

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