Fostul procuror general al Georgiei a înființat în Rusia o unitate militară pentru războiul împotriva Ucrainei

Fostul procuror general al Georgiei, Otar Romanov-Parțhaladze, a înființat în Rusia o unitate „de voluntari” internațională, denumită „Gheorghievski”,, destinată participării la războiul împotriva Ucrainei, scrie „Evropeiska pravda”.

Fostul procuror general al Georgiei, Otar Romanov-Parțhaladze Foto: X@sotaproject

Fostul demnitar georgian, aflat sub sancțiuni impuse de Statele Unite, Marea Britanie și Ucraina, a declarat că a decis de bunăvoie să lupte de partea Rusiei în războiul ruso-ucrainean.

Romanov-Parțhaladze va conduce el însuși noua unitate „Gheorghievski”.

Acesta a precizat că denumirea grupării face trimitere la Tratatul de la Gheorghievsk din 1783, prin care regatul georgian Kartli-Kahetia a trecut sub protectoratul Imperiului Rus.

Otar Parțhaladze a deținut funcția de procuror general al Georgiei din noiembrie până în decembrie 2013. În 2023, Statele Unite i-au impus sancțiuni, motivând decizia prin „amplificarea influenței ruse în Georgia”. Potrivit presei, deși locuiește la Moscova și își menține legăturile cu elita politică rusă, acesta continuă să păstreze contacte strânse cu guvernul format de partidul pro-rus „Visul Georgian” de la Tbilisi.

După impunerea sancțiunilor americane, președinta Georgiei din acea perioadă, Salome Zurabișvili, l-a lipsit pe fostul procuror general de cetățenia georgiană, moment în care acesta și-a schimbat numele în Parțhaladze-Romanov.

În 2024, Ucraina a impus, la rândul ei, sancțiuni împotriva fostului procuror general al Georgiei.