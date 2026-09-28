 Trump a adus aur în SUA din Venezuela. Rafinăriile americane refuză să îl proceseze | adevarul.ro
search
Marți, 29 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trump a adus aur în SUA din Venezuela. Rafinăriile americane refuză să îl proceseze

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Administraţia preşedintelui Donald Trump transportă aur din Venezuela în Statele Unite, dar rafinăriile nu îl procesează din cauza îndoielilor legate de presupusele legături ale companiilor venezuelene cu practici corupte.

Donald Trump
Donald Trump Foto: Profimedia

Ancheta realizată de NYT acoperă de la minele din sudul Venezuelei până la Casa Albă şi companii de import-export din Europa, iar sursele anonime consultate susţin, referindu-se la capturarea fostului preşedinte venezuelean de către Washington în ianuarie, că preşedintele Trump a conectat SUA cu o industrie care „este încă afectată de aceeaşi infracţionalitate pe care el spunea că o combate atunci când l-a arestat pe Maduro".

„Investitori americani investesc într-o mină care are legături cu membri ai infracţionalităţii organizate ca parte a unui acord negociat de administraţia Trump", dezvăluie amplul reportaj publicat de NYT, scrie Agerpres.

„Avioanele au transportat aur din Venezuela chiar înainte ca firmele să viziteze minele, iar o parte din acel aur este legată de mineri care dau mită bandelor", afirmă ziarul american.

Totuşi, deşi există cantităţi de aur venezuelean care au ajuns deja în SUA, transporturile, evaluate la sute de milioane de dolari, rămân intacte în depozite, spune NYT.

Obstacolul care împiedică procesarea metalului constă în faptul că, potrivit normelor internaţionale, rafinăriile ar trebui să garanteze că aurul nu a finanţat bande infracţionale, distrugerea mediului sau corupţia.

Însuşi Donald Trump, în primul său mandat de preşedinte al SUA, a inclus în martie 2019 aurul venezuelean pe o „listă neagră" din cauza legăturilor sale cu distrugerea mediului şi practicile corupte.

Totuşi, în martie anul acesta, la două luni după capturarea fostului preşedinte al Venezuelei, oficiali ai guvernului american au negociat cu compania minieră de stat Minerven un acord de milioane de dolari pentru a vinde pe pieţele americane până la o tonă de aur, evaluată în prezent la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Acordul ar presupune ca Minerven să furnizeze între 650 şi 1.000 de kilograme de bare de aur Dore companiei globale de tranzacţionare şi logistică a mărfurilor specializată în metale şi minerale Trafigura, responsabilă de transportul aurului către rafinăriile americane, potrivit relatărilor mass-media americane de atunci.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
digi24.ro
image
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
stirileprotv.ro
image
Ultimul editorial al jurnalistului Patrick André de Hillerin: Statul român lucrează pentru Călin Georgescu
gandul.ro
image
Grindeanu, anunț ȘOCANT despre Mureșan: „Nu m-a sunat. Cu un minut înainte, mi-a trimis un WhatsApp”
mediafax.ro
image
Cornel Dinu dă de pământ cu naţionala României: „S-a văzut servilismul unora faţă de Hagi!”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase
libertatea.ro
image
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
digi24.ro
image
Fostul mare fotbalist spune de ce refuză căsătoria cu iubita mai tânără cu 38 de ani: „Ajung cinci!”
gsp.ro
image
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia, "dezlănțuit" la meciul cu România: "Să le fie rușine"
digisport.ro
image
Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști. Imaginile care au emoționat
click.ro
image
Susținătorii lui Călin Georgescu fac chetă pe TikTok să îi cumpere vila din Toscana. „Sunt primul care donează 1000 de euro?”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie"
observatornews.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării
playtech.ro
image
Marius Mitran, necruțător: „România B a fost un experiment. O tentativă eșuată în gândurile lui Hagi!”
fanatik.ro
image
Prăbușirea lui Trump în sondaje și efectul de domino. Cum ar putea AUR să se distanțeze de mișcarea MAGA
ziare.com
image
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Biscuiți fragezi cu mere. Rețeta simplă pentru un desert de sezon
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Stă aici de 5 ani, după ce a convins-o fiul. Vila e modernă, cu o grădină imensă: Avem pădure, râu, căprioare și vecini de treabă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zeci de mii de români rămân fără pensie. Mai au doar o zi să trimită documentele obligatorii la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști. Imaginile care au emoționat
click.ro
image
De ce a divorțat de două ori Teo Trandafir. Greșeala care i-a rupt cea de-a doua căsnicie: „Vă sfătuiesc să nu...”
click.ro
image
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. A fost unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu
click.ro
Hortense Mancini, portret de Jakob Ferdinand Voet, profimedia 1011672808 jpg
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei
okmagazine.ro
Kate William Insula Bute, GettyImages (1) jpg
Fiul cel tăcut al Dianei. Cel mai dureros an al lui l-a întărit și... înrăit. De ce William nu va fi niciodată ca Harry
okmagazine.ro
William Cuceritorul, reprezentat pe Tapiseria de la Bayeux, încadrat de frații săi, Odo (stânga) și Robert
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
S-a îndrăgostit de Corina Dănilă, dar ea l-a refuzat. Despre cine este vorba: „Ne înțelegem din priviri”
image
Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști. Imaginile care au emoționat

OK! Magazine

image
Fiul cel tăcut al Dianei. Cel mai dureros an al lui l-a întărit și... înrăit. De ce William nu va fi niciodată ca Harry