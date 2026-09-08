Kievul își face rezerve de alimente și apă, în timp ce noile tactici aeriene ale Rusiei amenință o iarnă dificilă

Rusia a lovit deja depozite de alimente din jurul Kievului, în timp ce apărarea antiaeriană limitată a Ucrainei întâmpină dificultăți în interceptarea rachetelor balistice și a dronelor mai rapide.

Rusia ar putea ataca centrele de distribuție a apei Foto: AFP

Kievul își constituie rezerve de alimente și apă potabilă pentru a-i putea sprijini pe locuitori în cazul unor pene de curent prelungite sau al altor situații de urgență, a anunțat Consiliul Municipal al Kievului pe 7 septembrie.

Pregătirile au loc în timp ce Rusia continuă să vizeze infrastructura critică și lanțurile de aprovizionare cu alimente ale Ucrainei. În același timp, oficialii ucraineni avertizează că și sistemele de alimentare cu apă ar putea deveni ținte.

Prin urmare, autoritățile din Kiev se pregătesc pentru o gamă mai largă de perturbări în această iarnă, nu doar pentru întreruperi ale alimentării cu energie electrică, scrie euromaidanpress.com.

Rezervele sunt pregătite pentru sezonul de toamnă și iarnă 2026-2027, iar prioritate vor avea persoanele cu venituri mici și cele aflate în situații dificile.

Alimentele și apa vor fi disponibile și în așa-numitele „Puncte de Invincibilitate”, centre de sprijin create pentru a furniza servicii de bază în timpul penelor de curent prelungite. Resursele vor fi destinate, de asemenea, persoanelor afectate de situații de urgență și angajaților implicați în operațiuni de intervenție.

Kievul se pregătește pentru posibile atacuri asupra alimentelor și apei

În ultimele luni, Rusia a vizat tot mai frecvent infrastructura legată de aprovizionarea cu alimente a Ucrainei.

Atacurile rusești au lovit depozite de alimente și centre de distribuție din jurul Kievului, contribuind la apariția unor penurii și la perioade în care rafturile supermarketurilor din capitală și din alte regiuni ale țării au rămas parțial goale.

Oficialii ucraineni au avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea ataca infrastructura de alimentare cu apă, în cadrul loviturilor asupra sistemelor civile esențiale. Un astfel de scenariu ar putea afecta accesul populației la apă potabilă în cazul unor întreruperi prelungite.

În acest an, amenințarea este considerată cu atât mai serioasă cu cât Rusia și-a extins utilizarea rachetelor balistice și a introdus drone Geran propulsate cu motoare cu reacție, care se deplasează mai rapid și sunt mai dificil de interceptat.

Rachetele balistice pot fi interceptate în mod fiabil doar de un număr limitat de sisteme de apărare antiaeriană. În cazul dronelor mai rapide, timpul disponibil pentru detectarea și interceptarea lor este, de asemenea, mai scurt.

O nouă iarnă dificilă pentru Kiev

În iernile precedente, atacurile rusești au vizat în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei, provocând pene de curent prelungite și afectând încălzirea și alte servicii esențiale.

Autoritățile din Kiev se pregătesc acum pentru posibilitatea ca atacurile să provoace din nou întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie și să limiteze accesul locuitorilor la produse și servicii de bază.

Autoritățile spun că aprovizionarea cu alimente este, deocamdată, stabilă

Oleg Kuiavski, adjunct al șefului Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat că pregătirile nu vizează doar acumularea de rezerve, ci și organizarea unui sistem prin care acestea să poată ajunge rapid la persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor.

„Securitatea alimentară în capitală nu înseamnă doar existența rezervelor necesare, ci și un sistem clar de distribuție și livrare către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a declarat Kuiavski, potrivit Consiliului Municipal al Kievului.

El a spus că piața de consum din capitală rămâne stabilă și previzibilă. În același timp, autoritățile continuă să organizeze târguri cu produse agricole în diferite cartiere, pentru a menține accesul populației la alimente de bază.

Rezervele ar putea asigura mese pentru 25.000 de persoane

Potrivit Consiliului Municipal al Kievului, autoritățile au format deja și mențin rezerve de produse alimentare esențiale, care ar urma să fie folosite în cazul în care sistemul energetic este supus unei presiuni severe.

Cu sprijinul organizațiilor caritabile și al societății civile, orașul poate organiza mese calde pentru până la 25.000 de persoane, au anunțat oficialii.

Departamentul pentru Industrie și Dezvoltarea Antreprenoriatului din Kiev intenționează, de asemenea, să achiziționeze alte 20.000 de pachete cu alimente, care vor fi folosite în situații de urgență.

Coordonarea rezervelor este realizată prin intermediul Cartierului General Umanitar al Kievului, înființat în februarie 2022.

Structura reunește administrația orașului, administrațiile districtuale, companiile municipale, organizațiile caritabile și donatorii și se ocupă inclusiv de evidența și distribuirea resurselor destinate situațiilor de urgență.