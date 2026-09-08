Oana Țoiu, explicații după votul României la ONU pentru noua hartă a lumii: „Crimeea va fi întotdeauna în Ucraina”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat poziția României după ce țara noastră a votat în favoarea rezoluției Adunării Generale a ONU privind utilizarea unei reprezentări mai precise a lumii pe hărți.

Oana Țoiu, explicații după votul României la ONU pentru noua hartă a lumii. Foto: Shutterstock

„Hărțile bune modelează modul în care vedem lumea. Schimbarea hărții schimbă modul în care percepem și înțelegem lumea. Corectarea distorsiunilor istorice în modul în care o reprezentăm poate, de asemenea, să ne ajute să o vedem mai adevărat. Dar mai ales pentru că hărțile ar trebui să fie în mod constant precise - Africa este mult mai mare acum decât a fost prezentată anterior, dar Crimeea va fi întotdeauna în Ucraina”, a transmis Oana Țoiu pe X.

Reacția vine după ce Ucraina a criticat rezoluția, întrucât noua reprezentare cartografică prezintă Crimeea, peninsula ocupată de Rusia, ca fiind separată de Ucraina. Deputata ucraineană Kira Rudik a acuzat ONU că nu ar trebui să aibă nevoie de „o reamintire” că peninsula aparține Ucrainei.

„În 2026, ONU nu ar trebui să aibă nevoie de o reamintire: Crimeea este Ucraina. Rușine”, a scris aceasta pe X, notează Kiev Independent.

Și Republica Moldova s-a abținut de la vot, invocând solidaritatea cu Ucraina.

Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU încurajează statele și instituțiile să renunțe treptat la proiecția Mercator, folosită pe scară largă, în favoarea unei reprezentări care redă mai fidel dimensiunile reale ale continentelor. Documentul a fost susținut de 164 de țări. Statele Unite au votat împotrivă, în timp ce alte șase state s-au abținut.

Rezoluția nu are caracter obligatoriu, astfel că statele nu sunt obligate să renunțe la harta Mercator. Schimbarea ar putea însă avea efecte în timp asupra manualelor școlare, documentelor oficiale și platformelor digitale.

Franța a anunțat deja că renunță oficial la proiecția Mercator în favoarea unei hărți care păstrează mai bine proporțiile reale ale continentelor. În noua reprezentare, Africa, America Latină și Asia de Sud apar mai apropiate de dimensiunile lor reale, în timp ce teritorii precum Franța, Statele Unite și Rusia sunt reprezentate mai mici decât pe hărțile clasice.