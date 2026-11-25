Ministerul rus de Finanțe propune introducerea unei taxe vamale de 15% pentru importurile de delicatese din statele pe care Moscova le consideră „neprietenoase”. Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă lista produselor vizate nu a fost stabilită definitiv.

Ministerul rus de Finanțe propune introducerea unei taxe vamale de 15%. Foto: Shutterstock

Viceministrul rus de Finanțe, Alexei Sazanov, a anunțat miercuri că propunerea privind majorarea tarifelor vamale a fost transmisă spre analiză subcomisiei responsabile de politica vamală. Documentul cuprinde și sugestiile formulate de senatorii și deputații ruși privind produsele alimentare care ar putea fi incluse în măsură.

„Am propus o cotă de 15%”, a declarat Sazanov, citat de agenția Interfax. Potrivit acestuia, veniturile suplimentare care ar ajunge la bugetul de stat vor depinde de lista finală a produselor supuse noilor taxe.

Stridiile și homarii, vizate și de modificări fiscale

Propunerea vine după ce, la începutul lunii octombrie, președinta Consiliului Federației, Valentina Matvienko, a cerut eliminarea cotei reduse de TVA pentru unele produse alimentare considerate de lux, printre care stridiile, homarii și langustinele.

În prezent, aceste produse beneficiază de o cotă de TVA de 10%, în timp ce nivelul standard este de 22%. Matvienko a estimat că eliminarea facilității fiscale ar putea aduce bugetului aproximativ șase miliarde de ruble. Suma ar putea fi folosită, potrivit acesteia, pentru construirea a două școli sau a unui spital.

România se află pe lista statelor „neprietenoase”

Lista autorităților ruse cuprinde 49 de state considerate „neprietenoase”, printre care toate țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Pe aceeași listă se regăsesc Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Elveția, Norvegia, Japonia și Coreea de Sud. Dacă propunerea va fi adoptată, importurile de produse incluse în lista definitivă din aceste state vor fi supuse noii taxe vamale.