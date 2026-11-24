Lansarea GTA VI poate aduce încasări importante nu doar producătorilor, ci și statului român, prin taxa pe valoarea adăugată inclusă în prețul fiecărei copii. La un preț de aproape 400 de lei, fiecare exemplar vândut înseamnă circa 69 de lei TVA, iar 100.000 de copii ar putea genera aproape 7 milioane de lei la buget.

GTA VI poate rotunji considerabil bugetul statului Foto: JocuriNoi

Interesul pentru noul joc al Rockstar Games a depășit de mult granițele industriei de gaming. Lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, GTA VI a generat vânzări estimate la 3,79 miliarde de dolari în prima zi, potrivit Take-Two Interactive, compania care deține Rockstar Games. Înainte de lansare, jocul acumulase deja 32,5 milioane de unități vândute.

Sumele anunțate de companie sunt globale și nu indică încasările din România. Ele arată însă dimensiunea comercială a unui produs care poate genera venituri importante și pentru bugetele naționale, prin taxele aferente vânzărilor.

Aproape 7 milioane de lei TVA la fiecare 100.000 de copii

Ediția standard a GTA VI este listată în PlayStation Store România la 399,90 lei. La cota standard de TVA de 21%, aplicabilă în România din august 2025, taxa inclusă în prețul final este de aproximativ 69,40 lei pentru fiecare copie.

Raportat la acest preț, încasările potențiale din TVA ar arăta astfel:

Număr de copii vândute Valoarea vânzărilor TVA inclus în preț 25.000 10 milioane lei 1,74 milioane lei 50.000 20 milioane lei 3,47 milioane lei 100.000 39,99 milioane lei 6,94 milioane lei 250.000 99,98 milioane lei 17,35 milioane lei 500.000 199,95 milioane lei 34,70 milioane lei

Calculele sunt estimări, nu date despre vânzările efective ale jocului în România. Ele presupun că exemplarele sunt cumpărate la prețul de 399,90 lei și că tranzacțiile sunt supuse TVA în România. În cazul achizițiilor digitale, tratamentul fiscal depinde de regulile aplicabile platformei și de locul în care se află consumatorul.

Cu alte cuvinte, dacă 100.000 de români cumpără jocul la prețul standard, valoarea totală a tranzacțiilor ajunge la aproape 40 de milioane de lei, iar componenta de TVA inclusă în preț se apropie de 7 milioane de lei. Nu este vorba despre profitul distribuitorilor sau al producătorului, ci despre taxa colectată în cadrul vânzărilor impozabile.

Câți români ar putea cumpăra GTA 6

Piața locală de gaming este suficient de mare pentru ca lansarea unui titlu de asemenea anvergură să genereze vânzări consistente. Potrivit datelor prezentate de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, 7,9 milioane de utilizatori de internet cu vârste între 15 și 64 de ani se joacă cel puțin o dată pe lună. Dintre aceștia, aproximativ 3 milioane sunt considerați jucători activi.

GTA VI a generat vânzări de 3,8 miliarde de dolari în doar 24 de ore. Record absolut în industria divertismentului

Datele RGDA arată că 61% dintre jucătorii activi folosesc PC sau laptop, 55% se joacă pe telefon sau tabletă, iar 46% utilizează console. Categoriile se suprapun, deoarece același utilizator poate folosi mai multe dispozitive.

Pentru GTA VI, disponibilitatea inițială pe console limitează publicul la posesorii de PlayStation 5 și Xbox Series X|S. O versiune pentru PC nu a fost anunțată oficial la lansare. Acest lucru restrânge baza potențială de cumpărători față de întreaga populație de gameri din România.

Totuși, interesul pentru achiziția de jocuri este ridicat. RGDA estimează că 74% dintre jucătorii activi plătesc lunar pentru jocuri pe cel puțin un dispozitiv, iar 61% cumpără jocuri în format digital. Prețul rămâne însă un obstacol: o treime dintre respondenți spun că evită să plătească pentru jocuri din cauza costurilor ridicate.

„GTA Flu”, fenomenul care îi scoate pe angajați din birouri

Impactul lansării nu se măsoară doar în bani. În jurul apariției jocului s-a răspândit și termenul „GTA Flu”, folosit pentru a descrie valul de angajați care își iau liber sau anunță că sunt bolnavi pentru a putea juca noul titlu.

În Statele Unite, cererile de concediu pentru 19 noiembrie au fost cu aproape 13% mai numeroase decât în zilele comparabile din anii anteriori, potrivit BambooHR. Studiul a urmărit datele a peste 3,4 milioane de angajați activi, colectate între 2024 și 2026.

Fenomenul nu s-a limitat la ziua lansării. Solicitările de concediu pentru 20 noiembrie au fost cu aproape 11% peste nivelul înregistrat în perioade similare, iar pentru weekendul următor creșterea a fost de aproximativ 9%.

Un sondaj separat realizat de BambooHR în rândul a 1.530 de angajați americani cu normă întreagă a arătat că 18% intenționau să-și ia liber în ziua lansării. Procentul era mai ridicat în rândul generațiilor tinere: 32% dintre respondenții din generația Z și 27% dintre mileniali declarau că plănuiesc să lipsească de la serviciu.

Un fenomen comercial care depășește industria jocurilor

GTA VI este primul titlu principal al seriei după mai bine de 13 ani de la lansarea GTA V. Așteptarea îndelungată, amploarea francizei și interesul pentru noul joc au contribuit la un debut comercial fără precedent, potrivit estimărilor companiei-mamă.

Pentru România, efectul direct asupra bugetului depinde de numărul de copii cumpărate și de modul în care sunt realizate tranzacțiile. Scenariul de 100.000 de exemplare ar însemna aproape 40 de milioane de lei în vânzări și circa 6,94 milioane de lei TVA inclus în preț. Este o estimare care oferă o imagine asupra mizei fiscale, nu o prognoză a încasărilor efective.

Dincolo de încasările comerciale, GTA VI arată cum lansarea unui produs de divertisment poate deveni un eveniment economic: generează vânzări de miliarde la nivel mondial, influențează comportamentul angajaților și produce venituri fiscale în piețele în care este cumpărat.