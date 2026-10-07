Finlanda, în alertă la granița cu Rusia. Tot mai multe persoane care încearcă să treacă ilegal frontiera au experiență militară

Tot mai multe persoane care încearcă să treacă ilegal din Rusia în Finlanda au experiență militară, potrivit Gărzii de Frontieră finlandeze. Autoritățile spun că unii dintre suspecți ar putea încerca să evite recrutarea sau serviciul militar și aleg rute prin zone izolate și neîngrădite.

Soldați ruși pe frontul din Ucraina. Foto: EPA-EFE

Potrivit Gărzii de Frontieră, citată de presa finlandeză, zece persoane suspectate de trecerea ilegală a frontierei au fost depistate în șapte cazuri distincte în acest an. Patru dintre incidente au avut loc în zone slab populate din Carelia de Nord, în estul Finlandei, relatează TVP World.

Colonelul Matti Pitkäniitty, de la Comandamentul Gărzii de Frontieră, spune că extinderea barierei de frontieră din sud-estul țării i-a determinat pe unii dintre cei care încearcă să intre ilegal în Finlanda să aleagă trasee mai îndepărtate. Experiența militară i-ar ajuta pe aceștia să se deplaseze și să se orienteze în teren accidentat.

Autoritățile finlandeze nu exclud nici posibilitatea ca printre suspecți să se afle persoane care au luptat în războiul din Ucraina și care ar putea fi implicate în crime de război. Garda de Frontieră precizează însă că toate persoanele suspectate de trecere ilegală depistate în acest an au fost reținute.

Finlanda a finalizat recent construcția unei noi bariere metalice la granița cu Rusia. Gardul are aproximativ 3,5 metri înălțime, este prevăzut cu sârmă ghimpată și acoperă aproximativ 200 de kilometri din cei circa 1.300 de kilometri ai frontierei terestre, fiind cea mai lungă frontieră comună dintre Rusia și un stat membru al UE sau al NATO.

De asemenea, Guvernul finlandez a propus prelungirea cu încă doi ani a valabilității Legii privind securitatea frontierelor. Actul legislativ urmărește să „combată orice încercare de a exercita presiuni asupra Finlandei, să consolideze securitatea frontierelor și să pregătească autoritățile pentru cele mai grave incidente de migrație instrumentalizată”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne. Prin „migrație instrumentalizată” se înțelege trimiterea deliberată a unui număr mare de solicitanți de azil către un punct de trecere a frontierei, ca tactică de război hibrid.

Helsinki și-a închis întreaga frontieră terestră cu Rusia în decembrie 2023, după ce aproximativ 1.000 de migranți au ajuns la punctele de trecere și au solicitat azil. Autoritățile finlandeze au acuzat Moscova că facilitează sosirea migranților, acuzație respinsă de Rusia.