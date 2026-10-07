 Andrew Tate, acuzat de procurorii britanici că a produs și distribuit conținut sexual cu o minoră. 168 de fișiere, găsite pe dispozitivele sale | adevarul.ro
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Andrew Tate, acuzat de procurorii britanici că a produs și distribuit conținut sexual cu o minoră. 168 de fișiere, găsite pe dispozitivele sale

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Procurorii britanici îl acuză pe Andrew Tate că a produs și distribuit imagini și videoclipuri cu conținut sexual în care apare o fată minoră, în vârstă de 17 ani. Acuzațiile apar în documentele depuse de autoritățile britanice în cadrul cererii de extrădare a lui Tate din Statele Unite.

Andrew Tate, acuzat de procurorii britanici că a produs și distribuit conținut sexual cu o minoră.
Andrew Tate, acuzat de procurorii britanici că a produs și distribuit conținut sexual cu o minoră. Foto: Inquam Photos/George Călin

Potrivit documentelor judiciare, în momentul arestării lui Andrew Tate, pe 18 iulie 2015, anchetatorii ar fi găsit pe telefonul și laptopul acestuia 168 de imagini și videoclipuri cu adolescenta în ipostaze sexuale. Procurorii susțin că unul dintre videoclipuri ar fi fost distribuit ulterior prin WhatsApp, conform The Telegraph.

Autoritățile britanice afirmă că Tate știa că fata era minoră. Printre elementele invocate se numără și faptul că pașaportul acesteia ar fi fost găsit în locuința lui Tate din Hitchin, Hertfordshire.

Conform documentelor, fata ajunsese în Marea Britanie în 2014 și, la scurt timp, a început să lucreze pentru Andrew Tate, care avea atunci 28 de ani.

Procurorii au prezentat și o conversație purtată de Tate cu adolescenta în ianuarie 2015. Fata îi spunea că părinții săi suspectau că lucrează pentru el și că ar fi fost folosită ca prostituată. În replică, Tate i-ar fi transmis că, dacă tatăl ei ar sesiza autoritățile, ar exista o problemă legală, deoarece ea nu avea vârsta necesară pentru a desfășura o astfel de activitate.

Cazul a fost clasat în 2016. Reintroducerea acestor elemente în documentele depuse acum în procedura de extrădare ridică întrebări cu privire la modul în care ancheta a fost închisă la acel moment.

Ulterior, Andrew Tate și fratele său, Tristan, s-au mutat în România, unde au fost arestați în 2022 într-un dosar privind traficul de persoane și violul. Cei doi au fost ulterior eliberați.

Potrivit cererii britanice de extrădare, frații Tate se confruntă în Marea Britanie cu 59 de capete de acuzare, inclusiv acuzații de viol și trafic sexual.

Frații Tate atrăgeau femei în România prin metoda „lover boy” pentru a le exploata

Andrew și Tristan Tate au folosit metoda „lover boy” pentru a atrage femei, promițându-le relații romantice, înainte de a le constrânge să producă materiale pornografice online, au afirmat autoritățile britanice într-o serie de documente judiciare făcute publice luni.

În cea mai amplă descriere de până acum a cazului penal instrumentat de autoritățile britanice împotriva celor doi frați, un detectiv britanic a afirmat că procurorii susțin că aceștia le-au încurajat pe femei să se mute în România, unde frații își aveau baza, promițându-le relații romantice, scrie Reuters. Ulterior, cei doi ar fi folosit violența și amenințările pentru a le determina pe femei să producă materiale pornografice. 

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați la Miami în iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din SUA. Frații nu s-au prezentat până acum în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor care li se aduc, printre care viol și trafic de persoane, însă au negat orice faptă ilegală.  

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