Ucraina a scufundat corveta rusească „Mercury” și a lovit nava de transport MV ANGARA în apropierea coastelor Libiei, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Corveta „Mercury”, lovită de ucraineni Foto: X@theinformant_x

Potrivit acestuia, operațiunea a fost organizată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și Forțele de Apărare, care au utilizat șapte drone navale de fabricație ucraineană.

„Totul s-a întâmplat în apropierea coastelor Libiei. Militarii noștri au folosit șapte drone navale produse în Ucraina. În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusească «Mercury» a fost scufundată. Este una dintre cele mai noi nave ale Rusiei, intrată în serviciu în 2023, după începutul invaziei pe scară largă. Odată cu corveta, a fost distrus și un elicopter militar Ka-27”, a declarat Zelenski.

El a precizat că a doua țintă a operațiunii a fost nava rusească de transport MV ANGARA, utilizată pentru transportul de armament. Potrivit președintelui ucrainean, nava a fost lovită.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a afirmat că atât corveta „Mercury”, cât și nava MV ANGARA reprezintă ținte militare legitime, deoarece contribuiau la susținerea capacităților de război ale Rusiei.

Potrivit SBU, cele șapte ambarcațiuni fără echipaj au fost transportate în zona operațiunii la bordul unei nave-mamă, de unde au fost lansate la apă.

„În pofida încercărilor inamicului de a distruge dronele ucrainene din aer, de pe apă și de pe uscat, ambarcațiunile fără echipaj ale Serviciului de Securitate și-au îndeplinit misiunea: au identificat și lovit țintele stabilite”, a transmis instituția.

SBU a confirmat că elicopterul Ka-27 distrus se afla la bordul corvetei „Mercuriy”. În ceea ce privește MV ANGARA, serviciul ucrainean susține că nava asigura transportul logistic al Rusiei în cadrul rutelor cunoscute sub denumirile „Expresul Sirian” și „Expresul Libian”.

Potrivit serviciului de informații, aceste operațiuni navale au afectat capacitatea Moscovei de a-și transporta echipamentele și armamentul în regiune.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au demonstrat încă o dată că flota militară rusă și infrastructura sa logistică nu beneficiază de rute sigure, nici măcar la mare distanță de Marea Neagră. Astfel de operațiuni speciale reduc capacitățile logistice ale inamicului și obligă Rusia să plătească pentru agresiune chiar și la distanțe strategice de Ucraina”, a transmis SBU.

De ce este importantă prezența navală rusă în Libia

Corveta „Mercury” nu putea intra în Marea Neagră, deoarece Turcia a închis strâmtorile pentru navele militare rusești în februarie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

După căderea regimului Bashar al-Assad în Siria, Rusia încearcă să consolideze rolul Libiei ca punct strategic pentru prezența sa militară în Africa și în regiunea Mediteranei.

În acest context, transporturile către porturile Tobruk și Benghazi nu mai sunt efectuate exclusiv prin portul sirian Tartus. O parte dintre nave pleacă acum din Marea Baltică și traversează Strâmtoarea Gibraltar.

Convoaiele care transportă echipamente și provizii sunt escortate, de regulă, de nave militare rusești.

Atacurile asupra navelor rusești din apele libiene nu sunt fără precedent. La începutul lunii martie, petrolierul pentru gaze lichefiate Arctic Metagaz a luat foc în urma unui incident atribuit unui posibil atac cu dronă navală. Moscova a acuzat atunci Ucraina de implicare.

Ulterior, Rusia a sesizat Organizația Maritimă Internațională, calificând astfel de atacuri drept acte de terorism. Kievul a respins această interpretare și a susținut că navele care contribuie la efortul militar rus reprezintă ținte legitime.

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Ce se știe despre atacurile din porturile libiene și victimele raportate

Atacurile asupra navelor rusești din Libia au avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, în zona portului Benghazi.

Potrivit publicației Al Jazeera, care citează surse locale, corveta rusească „Mercuriy” a fost distrusă în urma unui atac cu drone. Aceleași surse au relatat că incidentul s-ar fi soldat cu un număr necunoscut de victime în rândul cetățenilor ruși și libieni.

Sursele locale au afirmat, de asemenea, că nava transporta armament, muniție și drone.

Agenția Reuters a relatat însă despre zece persoane rănite, care ar fi suferit leziuni ușoare.

Martori aflați în apropierea bazei navale au declarat că au observat atacul a trei drone. După incident, corveta s-ar fi scufundat aproape în întregime. Doar o parte din prova mai era vizibilă deasupra apei, în timp ce fum se ridica din zona navei, iar resturi erau împrăștiate pe chei.

Agenția Associated Press a relatat că dronele implicate în atac ar fi putut fi lansate de la baze ucrainene din vestul Libiei.

Guvernul din estul Libiei, cu sediul la Benghazi, a condamnat atacurile, afirmând că acestea încalcă suveranitatea țării și pun în pericol siguranța navigației maritime.

Reprezentanții administrației au subliniat că Libia nu este parte a războiului ruso-ucrainean și că nu va permite utilizarea porturilor, teritoriului sau apelor sale pentru reglarea unor conturi ori transferarea conflictelor internaționale pe teritoriul libian.

Potrivit autorităților din estul țării, nava rusească intrase în port pentru realimentare și aprovizionare. În urma incidentului, Moscova și administrația de la Benghazi ar urma să desfășoare o anchetă comună.

Primele informații despre incendiul izbucnit la bordul corvetei au fost publicate de site-ul specializat Naval News. Potrivit acestuia, nava se afla în port de câteva zile și escortase un convoi de alte nave asociate Rusiei, asemănătoare cu Sparta II, o navă care fusese atacată cu o zi înainte în apropierea Finlandei.

La câteva ore după primul incident, Reuters a relatat despre un al doilea atac cu drone în apele libiene. O ambarcațiune fără echipaj a lovit o navă comercială.

Inițial, analiștii care monitorizează mișcările navelor au identificat ținta drept ASCALON, un cargou de tip ro-ro aflat sub sancțiunile Statelor Unite. Ulterior, s-a stabilit că nava lovită era, de fapt, MV ANGARA.

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Libia, un punct strategic pentru logistica militară a Rusiei

După înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad din Siria, Libia a devenit un punct important pentru menținerea prezenței rusești în Africa și în bazinul Mării Mediterane.

Atacurile asupra navelor din porturile libiene ar putea afecta capacitatea Moscovei de a transporta armament, echipamente și personal militar în regiune.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a avertizat că, până la sfârșitul anului 2026, Kremlinul intenționează să extindă efectivele Corpului African cu aproximativ 12.000 de mercenari, inclusiv pentru a-i desfășura în Libia.

Incidentul de la Benghazi se înscrie într-o serie de atacuri care au vizat nave asociate intereselor rusești în regiune.

La începutul lunii martie, petrolierul Arctic Metagaz a luat foc în apele libiene, în urma unui incident despre care Moscova a susținut că a fost provocat de Ucraina.

Rusia a reclamat ulterior cazul la Organizația Maritimă Internațională și a comparat atacul cu un act de terorism.

Poziția Kievului este că navele militare rusești și cele care contribuie direct la logistica războiului pot fi considerate ținte militare legitime.