Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor?

Există tot mai multe semne că bombardierele rusești Tu-22M Backfire și rachetele lor de șase tone ar putea reveni în prim-planul operațiunilor împotriva Ucrainei.

Timp de luni întregi, bombardierele Tu-22M au rămas în mare parte inactive. Dar acest lucru s-ar putea schimba, iar aeronavele ar putea reprezenta o nouă amenințare în condițiile în care se apropie iarna, iar apărarea antiaeriană ucraineană întâmpină dificultăți în fața atacurilor aeriene rusești tot mai puternice, care vizează orașele și infrastructura energetică, scrie euromaidanpress.com.

În jurul datei de 25 noiembrie, Rusia a relocat 16 bombardiere în Siberia, către Olenegorsk, în nordul Rusiei. Mutarea a redus semnificativ distanța față de Ucraina: Belaia se află la circa 4.500 km de Ucraina, în timp ce Olenegorsk este la aproximativ 1.600 km. Principala rachetă a Tu-22M, H-22, are o rază de aproximativ 600 km și o încărcătură de 1.000 kg.

La scurt timp după sosirea la Olenegorsk, trei dintre avioane au zburat în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice, purtând rachete H-22. Obiectivul pare să fi fost testarea apărării aeriene NATO. Un avion de vânătoare Gripen al Forțelor Aeriene Suedeze a interceptat și a escortat unul dintre bombardiere, fără alte incidente.

Activitate redusă, apoi o posibilă revenire

În primele faze ale războiului extins al Rusiei împotriva Ucrainei, bombardierele Tu-22M au participat constant la atacurile aeriene complexe asupra orașelor ucrainene. Ritmul acestor misiuni a scăzut însă în 2024, posibil din cauza scăderii stocurilor de rachete H-22, alimentate cu combustibil acid și cântărind aproximativ șase tone.

Responsabilitatea pentru raidurile aeriene a fost preluată treptat de bombardierele cu elice Tu-95, aproximativ patru duzini dintre acestea devenind principalele platforme de lovire în atacurile aproape săptămânale asupra Ucrainei, folosind rachete H-101. Flota de 16 bombardiere supersonice Tu-160 echipate cu rachete H-101 a participat ocazional la aceste operațiuni.

Pierderi și vulnerabilități

Flota Tu-22M s-a confruntat cu numeroase dificultăți, nu doar cu lipsa munițiilor. Până la 1 iunie, Rusia pierduse două bombardiere în urma atacurilor ucrainene cu drone și unul în urma unui atac cu rachete antiaeriene S-200.

Pe 1 iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a trimis aproximativ o mie de drone de atac cu rază scurtă în interiorul Rusiei. Acestea au distrus 11 sau 12 bombardiere la patru baze aeriene, inclusiv la Belaya. Printre aeronavele distruse s-au numărat și patru Tu-22M.

În urma operațiunii SBU — denumită „Pânza de păianjen” — forțele aeriene ruse au mutat aproximativ 44 de bombardiere Tu-95 și flota de 16 Tu-160 în Extremul Orient rus, la mii de kilometri de Ucraina. Tu-22M-urile nu au fost relocate în acel moment. Analiza imaginilor din surse deschise a arătat că 43 de Tu-22M se aflau la Belaia în 19 iulie, iar patru luni mai târziu majoritatea erau încă acolo. Până pe 25 noiembrie, când circa jumătate dintre ele au fost transferate mult mai aproape de Ucraina.

Este posibil ca Tu-22M să se pregătească pentru a relua atacurile la scară largă împotriva Ucrainei. Există și posibilitatea ca flota să fie în proces de regenerare, după ani de pierderi semnificative.

Un avion „nou” în spațiul public

Analiștii care monitorizează bombardierele rusești după numerele de pe fuselaj au remarcat că unul dintre avioanele care au zburat recent deasupra Mării Baltice nu fusese observat niciodată anterior. Potrivit analistului AviVector, ar putea fi vorba despre un Tu-22M3 modernizat sau recent reactivat.

Rusia păstrează sute de aparate Tu-22M în depozit. Nu toate sunt apte pentru reactivare, însă unele pot fi readuse în serviciu, ceea ce ar putea indica intenția Moscovei de a suplimenta flota operațională, posibil în anticiparea unei noi serii de atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene.

Date-cheie despre Tu-22M Backfire

Pierderi din 2022: cel puțin 7 distruse, mai multe avariate

Echipaj: 4 persoane

Viteză maximă: Mach 2.05 (2.300 km/h), mai redusă în misiuni cu rachete

Rază de luptă: ~2.400 km

Armament principal: racheta H-22 (600 km rază, focoas de 960 kg); varianta H-32 poate atinge 1.000 km

Flota înainte de război: aproximativ 50–60 de aeronave