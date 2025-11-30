Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile cu drone asupra terminalelor petroliere din Marea Neagră

Kazahstanul a criticat duminică, 30 noiembrie, Ucraina pentru un atac cu dronă asupra terminalului de la Marea Neagră al Caspian Pipeline Consortium (CPC).

CPC gestionează peste 1% din petrolul global, scrie Reuters.

Consorțiul a anunțat sâmbătă că a oprit operațiunile după ce un sistem de acostare al terminalului său de la Marea Neagră a fost grav avariat în urma unui atac cu dronă navală ucraineană.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a declarat că protestează „față de un nou atac deliberat asupra infrastructurii critice a Consorțiului Internațional de Conducte Caspice, aflată în apele Portului Novorossiisk”.

„Acest incident marchează al treilea act de agresiune împotriva unei facilități exclusiv civile, a cărei funcționare este protejată de normele dreptului internațional”, a mai precizat ministerul.

„Atacul asupra CPC reprezintă un atac asupra intereselor țărilor membre ale consorțiului”

CPC reprezintă aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, membru OPEC+, care a exportat anul trecut aproximativ 68,6 milioane de tone de petrol.

Consorțiul transportă țiței din câmpurile petroliere Tengiz, Karachaganak și Kashagan din Kazahstan către terminalul Yuzhnaya Ozereevka din Novorossiisk. Principalii furnizori ai CPC sunt câmpurile petroliere din Kazahstan, însă consorțiul colectează țiței și de la producători ruși.

Retragerea petrolierelelor Conducta CPC, cu o lungime de 1.500 km, are ca acționari Rusia, compania de stat a Kazahstanului KazMunayGas și divizii ale Chevron, Lukoil și ExxonMobil.

CPC a anunțat sâmbătă că atacul cu dronă navală din 29 noiembrie asupra terminalului său a „avariat semnificativ” Single-Point Mooring (SPM) 2, practic o geamandură plutitoare de care se conectează petrolierele pentru încărcarea petrolului.

„Funcționarea ulterioară a instalației Single Point Mooring 2 nu este posibilă”, a transmis CPC.

„Operațiunile de încărcare și celelalte activități au fost oprite, iar petrolierele au fost retrase din zona maritimă aferentă CPC.”

„Considerăm că atacul asupra CPC reprezintă un atac asupra intereselor țărilor membre ale consorțiului”, a mai spus CPC.

Rusia spune că atacurile Ucrainei echivalează cu terorism Ucraina afirmă că atacurile sale asupra infrastructurii aflate adânc în interiorul Rusiei sunt justificate, deoarece luptă pentru propria existență într-un război de tip imperial lansat de Rusia, care a vizat sectorul energetic ucrainean înainte de iarnă.