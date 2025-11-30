search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei conturează cel mai probabil scenariu privind încheierea războiului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnii, a explicat într-o analiză publicată de LIGA.net că războiul ruso-ucrainean este puțin probabil să se încheie brusc. În opinia sa, cel mai realist scenariu este o „înghețare” a conflictului pentru mai mulți ani, perioadă pe care ambele părți o vor folosi pentru a se pregăti pentru o eventuală nouă fază a ostilităților.

Valeri Zalujnîi, fost șef armatei ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie
Valeri Zalujnîi, fost șef armatei ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie

Zalujnii subliniază că nu se poate miza pe încheierea războiului în urma unor noi impulsuri informaționale, întrucât evoluțiile de pe front sunt strâns legate de situația politică și economică. „Un acord de pace rapid ar ridica întrebări dificile pentru Rusia, în special în ceea ce privește pierderile umane”, notează diplomatul.

Potrivit lui, pentru Ucraina, victoria ar însemna destrămarea a ceea ce el numește „Imperiul Rus”, în timp ce înfrângerea ar echivala cu ocuparea completă a statului ucrainean. Orice alt scenariu reprezintă, în esență, o continuare a războiului. Totuși, un armistițiu prelungit ar putea oferi Ucrainei oportunitatea de a avansa reforme profunde, de a-și reconstrui economia și de a consolida securitatea națională.

„Atunci când vorbim despre victorie, trebuie să fim sinceri: victoria înseamnă destrămarea Imperiului Rus, iar înfrângerea – ocuparea totală a Ucrainei în urma prăbușirii sale. Orice altceva reprezintă doar prelungirea războiului. Desigur, aspirăm la o victorie deplină, dar nu putem exclude un armistițiu de lungă durată, pentru că istoria arată că multe conflicte se încheie astfel. Chiar și un astfel de răgaz oferă șansa unor schimbări politice, reforme și relansare economică”, explică Zalujnii.

Un factor crucial îl reprezintă garanțiile de securitate. Zalujnii afirmă că, în absența unor mecanisme solide – precum aderarea la NATO sau desfășurarea unor forțe de apărare suficiente pe teritoriul ucrainean – este dificil de imaginat un acord de pace durabil. Fără aceste condiții, conflictul ar putea continua nu doar pe câmpul de luptă, ci și în sferele politică și economică.

Fostul comandant-șef atrage atenția și asupra importanței tehnologiei și a instrumentelor economice. Progresul tehnologic și reducerea costurilor de război ar putea determina Rusia să caute propriile garanții de securitate, în timp ce interdependențele economice ar putea deveni un factor de stabilitate după încetarea luptelor.

Când s-a schimbat strategia Rusiei

Ucraina a rezistat atacurilor în valuri rusești. Aceasta a reprezentat prima mare înfrângere a obiectivului strategic rus. În consecință, Moscova a trecut la o strategie de război prin epuizare – o formă mai lungă, mai costisitoare, dar la fel de orientată spre același obiectiv politic.

Din aprilie 2022, Rusia a mutat războiul în zona industrială, economică și politică: campanii masive de drone, atacuri asupra infrastructurii energetice, presiune constantă asupra mobilizării și rezilienței interne a Ucrainei.

Până la sfârșitul anului 2023, această strategie devenise pe deplin operațională.

Ce înseamnă războiul de epuizare

Războiul de epuizare urmărește: crearea unui dezechilibru economic, generarea de tensiuni politice, slăbirea coeziunii sociale,

împiedicarea formării rezervelor, forțarea statului să cheltuiască mult mai mult decât produce.

În formularea clasică, lovitura decisivă într-un astfel de război nu este militară, ci politică: declanșarea unei crize interne, chiar a unui conflict civil.

Acesta este rezultatul pe care Moscova îl urmărește consecvent.

Obiectivul politic al Ucrainei

Formularea obiectivului politic al războiului este una dintre cele mai dificile sarcini ale conducerii unui stat. Așa cum spunea Winston Churchill, „războiul este un catalog al greșelilor grave”.

Pentru Ucraina, obiectivul politic trebuie să fie limpede: eliminarea capacității Rusiei de a lansa acte de agresiune împotriva Ucrainei în viitor.

Acest obiectiv trebuie să ghideze strategia militară, economică și diplomatică, pentru ca Ucraina să devină un stat sigur, coeziv și pregătit să își apere viitorul.

Așa cum scria Olena Tehila: „Statele nu se sprijină pe dinastii, ci pe unitatea lăuntrică și pe forța poporului.”, spune Zalujnîi

Zalujnii conchide că obiectivul politic principal al Ucrainei este de a elimina capacitatea Rusiei de a mai lansa acte de agresiune în viitorul apropiat, pregătindu-se totodată pentru orice evoluție a conflictului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
digi24.ro
image
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
mediafax.ro
image
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
observatornews.ro
image
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Oraşul din România în care va ninge zile în şir în luna decembrie. Peisajul va fi de vis
playtech.ro
image
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dennis Man, scos din primul 11! Antrenorul de la PSV nu s-a ferit să spună motivul
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Zborurile de pe Aeroportul Băneasa vor fi oprite pe timp de noapte. Motivul pentru care a fost luată această decizie
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Ai acasă această monedă? Poți obține 19.000 de euro pe ea
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!