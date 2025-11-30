Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei conturează cel mai probabil scenariu privind încheierea războiului

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valeri Zalujnii, a explicat într-o analiză publicată de LIGA.net că războiul ruso-ucrainean este puțin probabil să se încheie brusc. În opinia sa, cel mai realist scenariu este o „înghețare” a conflictului pentru mai mulți ani, perioadă pe care ambele părți o vor folosi pentru a se pregăti pentru o eventuală nouă fază a ostilităților.

Zalujnii subliniază că nu se poate miza pe încheierea războiului în urma unor noi impulsuri informaționale, întrucât evoluțiile de pe front sunt strâns legate de situația politică și economică. „Un acord de pace rapid ar ridica întrebări dificile pentru Rusia, în special în ceea ce privește pierderile umane”, notează diplomatul.

Potrivit lui, pentru Ucraina, victoria ar însemna destrămarea a ceea ce el numește „Imperiul Rus”, în timp ce înfrângerea ar echivala cu ocuparea completă a statului ucrainean. Orice alt scenariu reprezintă, în esență, o continuare a războiului. Totuși, un armistițiu prelungit ar putea oferi Ucrainei oportunitatea de a avansa reforme profunde, de a-și reconstrui economia și de a consolida securitatea națională.

„Atunci când vorbim despre victorie, trebuie să fim sinceri: victoria înseamnă destrămarea Imperiului Rus, iar înfrângerea – ocuparea totală a Ucrainei în urma prăbușirii sale. Orice altceva reprezintă doar prelungirea războiului. Desigur, aspirăm la o victorie deplină, dar nu putem exclude un armistițiu de lungă durată, pentru că istoria arată că multe conflicte se încheie astfel. Chiar și un astfel de răgaz oferă șansa unor schimbări politice, reforme și relansare economică”, explică Zalujnii.

Un factor crucial îl reprezintă garanțiile de securitate. Zalujnii afirmă că, în absența unor mecanisme solide – precum aderarea la NATO sau desfășurarea unor forțe de apărare suficiente pe teritoriul ucrainean – este dificil de imaginat un acord de pace durabil. Fără aceste condiții, conflictul ar putea continua nu doar pe câmpul de luptă, ci și în sferele politică și economică.

Fostul comandant-șef atrage atenția și asupra importanței tehnologiei și a instrumentelor economice. Progresul tehnologic și reducerea costurilor de război ar putea determina Rusia să caute propriile garanții de securitate, în timp ce interdependențele economice ar putea deveni un factor de stabilitate după încetarea luptelor.

Când s-a schimbat strategia Rusiei

Ucraina a rezistat atacurilor în valuri rusești. Aceasta a reprezentat prima mare înfrângere a obiectivului strategic rus. În consecință, Moscova a trecut la o strategie de război prin epuizare – o formă mai lungă, mai costisitoare, dar la fel de orientată spre același obiectiv politic.

Din aprilie 2022, Rusia a mutat războiul în zona industrială, economică și politică: campanii masive de drone, atacuri asupra infrastructurii energetice, presiune constantă asupra mobilizării și rezilienței interne a Ucrainei.

Până la sfârșitul anului 2023, această strategie devenise pe deplin operațională.

Ce înseamnă războiul de epuizare

Războiul de epuizare urmărește: crearea unui dezechilibru economic, generarea de tensiuni politice, slăbirea coeziunii sociale,

împiedicarea formării rezervelor, forțarea statului să cheltuiască mult mai mult decât produce.

În formularea clasică, lovitura decisivă într-un astfel de război nu este militară, ci politică: declanșarea unei crize interne, chiar a unui conflict civil.

Acesta este rezultatul pe care Moscova îl urmărește consecvent.

Obiectivul politic al Ucrainei

Formularea obiectivului politic al războiului este una dintre cele mai dificile sarcini ale conducerii unui stat. Așa cum spunea Winston Churchill, „războiul este un catalog al greșelilor grave”.

Pentru Ucraina, obiectivul politic trebuie să fie limpede: eliminarea capacității Rusiei de a lansa acte de agresiune împotriva Ucrainei în viitor.

Acest obiectiv trebuie să ghideze strategia militară, economică și diplomatică, pentru ca Ucraina să devină un stat sigur, coeziv și pregătit să își apere viitorul.

Așa cum scria Olena Tehila: „Statele nu se sprijină pe dinastii, ci pe unitatea lăuntrică și pe forța poporului.”, spune Zalujnîi

Zalujnii conchide că obiectivul politic principal al Ucrainei este de a elimina capacitatea Rusiei de a mai lansa acte de agresiune în viitorul apropiat, pregătindu-se totodată pentru orice evoluție a conflictului.