 Rusia a construit în doar șase săptămâni o bază pentru atacuri cu drone, susține o investigație Reuters | adevarul.ro
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Rusia a construit în doar șase săptămâni o bază pentru atacuri cu drone, susține o investigație Reuters

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Rusia a terminat aproape complet, în doar șase săptămâni, construcția unei noi baze importante pentru lansarea dronelor cu motoare cu reacție, potrivit experților militari și unei analize Reuters a imaginilor din satelit.

Drone Rusia
Drone rusești Foto: Profimedia

Imaginile comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus dezvăluie că terenul gol din regiunea Rostov, în sud-vestul Rusiei, fotografiat pe 31 august, fusese transformat până miercuri într-un complex de aproximativ 126 de terenuri de fotbal. Construcția coincide cu o creștere puternică a utilizării dronelor de atac rusești cu motoare cu reacție împotriva Ucrainei, care întâmpină dificultăți în interceptarea acestor arme mai rapide, capabile să atingă viteze de până la 600 de kilometri pe oră, scrie Reuters.

În condițiile în care războiul se află deja în al cincilea an, Ucraina se așteaptă ca Rusia să intensifice și mai mult atacurile cu drone cu motoare cu reacție și rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondatorul și directorul general al companiei private de informații DroneSec, a declarat că baza observată în imaginile din satelit ar putea lansa drone Gheran-4 și Gheran-5, cele mai noi modele rusești cu propulsie cu reacție.

Potrivit acestuia, în partea vestică a complexului sunt vizibile opt platforme pentru instalarea unor rampe de lansare pe șine, capabile să lanseze asemenea drone. Noua bază se va adăuga unei rețele rusești existente de cel puțin 11 amplasamente fixe de lansare utilizate pentru atacurile cu drone împotriva Ucrainei.

„Viteza construcției (...) demonstrează cât de ușor poate Rusia să desfășoare rapid capacități ofensive pe care le-a dezvoltat deja”, a declarat Monnik.

El a adăugat că baza pare foarte aproape de finalizare și că „probabil va fi pe deplin operațională în câteva săptămâni, dacă nu chiar mai devreme”.

O provocare pentru NATO

Guvernele europene acuză Moscova că și-a intensificat campania de sabotaj, incursiunile cu drone și atacurile cibernetice împotriva lor, în timp ce Rusia a avertizat luna trecută că ar putea utiliza arme nucleare dacă NATO ar încerca să izoleze exclava rusă Kaliningrad.

Monnik a declarat că producția industrială a dronelor cu motoare cu reacție, creșterea gradului lor de sofisticare și lipsa unor sisteme complete de apărare împotriva dronelor în numeroase țări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

„Această capacitate de a desfășura rapid sisteme care permit lansarea unor atacuri de amploare cu aeronave fără pilot reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru țările NATO”, a spus el.

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Potrivit lui Monnik, baza ar putea avea capacitatea de a lansa 100 sau chiar mai multe drone cu motoare cu reacție în 24 de ore, deși Rusia le lansează în mod obișnuit în grupuri mici, pe parcursul zilei. Numărul lansărilor ar depinde și de factori precum disponibilitatea echipamentelor și obiectivele operaționale.

Rob Jordan, director de program la centrul de analiză RUSI din Londra, a declarat că platformele din beton și cele două posibile șine de lansare vizibile în imagini corespund caracteristicilor rampelor utilizate pentru dronele rusești Gheran.

„Este impresionant cât de mult s-a construit într-un timp atât de scurt”, a spus el. „Acest lucru demonstrează cât de multă încredere acordă Rusia capacității sale de a lovi ținte aflate la mare distanță, posibil în detrimentul forțelor sale terestre convenționale”.

Utilizarea dronelor cu motoare cu reacție crește puternic

Analiștii militari spun că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție a dronelor către modelele cu motoare cu reacție, deoarece Ucraina întâmpină dificultăți în combaterea lor. Potrivit datelor militare ucrainene prezentate de Reuters luna trecută, Rusia și-a intensificat de aproximativ șase ori utilizarea dronelor cu motoare cu reacție pe parcursul a trei luni din această vară.

Datele indică faptul că orașul Kiev și regiunea înconjurătoare au fost cele mai intens vizate.

Dronele cu motoare cu reacție reprezintă o problemă deoarece sunt prea rapide pentru dronele interceptoare dezvoltate de Ucraina pentru a doborî la costuri reduse modelele anterioare, mai lente, echipate cu motoare cu piston. Kievul încearcă acum să găsească urgent o soluție.

Imaginile aeriene ale noii baze, realizate pe 31 august, surprindeau câteva vehicule pe un teren, dar niciun semn că ar fi început lucrările de construcție. Imaginile realizate în dimineața următoare au confirmat că lucrările începuseră.

Complexul, care ocupă o suprafață de aproximativ 0,9 kilometri pătrați, se află la circa 3,5 kilometri de baza aeriană rusă Millerovo, unde este staționat Regimentul 31 de Aviație de Vânătoare al Gărzii.

Potrivit DroneSec, noul amplasament de lansare se află probabil sub umbrela de apărare antiaeriană asigurată de sistemele instalate la baza aeriană, ceea ce ar îngreuna eventualele încercări ale Ucrainei de a-l ataca.

Analiza Reuters a constatat că două dintre cele opt platforme de lansare aveau deja șine instalate. Șine erau în curs de montare și pe alte două platforme, iar imaginile din satelit au surprins continuarea lucrărilor de construcție pe parcursul a trei zile din această săptămână.

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