Raport ONU: medici din Rusia implicați în torturarea prizonierilor politici

Un raport al ONU arată că medici și personal medical din Rusia au fost implicați în torturarea prizonierilor politici, folosind bătăi, electroșocuri și tratamente psihiatrice forțate, în timp ce mulți deținuți sunt persecutați pentru proteste pașnice sau disidență, notează dpa.

Mariana Kațarova, raportoarea specială a ONU pentru situația drepturilor omului în Rusia, a documentat cel puțin 50 de cazuri de abuz implicând personal medical, prezentând raportul la Geneva. Ea a descris un sistem bazat pe frică, unde prizonierii politici sunt persecutați, torturați și reduși la tăcere prin tratamente psihiatrice forțate.

Potrivit raportului, legile antiteroriste sunt folosite tot mai des împotriva disidenților, iar mulți se află în închisoare pentru curaj, nu pentru infracțiuni. Kațarova a discutat cu peste 200 de organizații rusești și internaționale pentru drepturile omului și a primit aproape o sută de rapoarte scrise.

Un caz ilustrativ prezentat în raport vizează un soldat ucrainean rănit în captivitate. Deși un medic a efectuat corect intervenția chirurgicală, ulterior i-a marcat abdomenul cu cuvintele „Glorie Rusiei”. În alte situații, personalul medical a fost implicat în aplicarea electroșocurilor, a instruit torționarii și a asistat la abuzuri și bătăi.

Raportul arată că, de la începutul anului 2024 până la mijlocul lui 2025, cel puțin 912 persoane au fost inculpate din motive politice, dintre care 390 se află în arest. Multe dintre acestea au fost reținute pentru participarea la proteste pașnice împotriva războiului din Ucraina.

Consiliul Drepturilor Omului al ONU, format din 47 de state membre, poate numi experți independenți pentru a raporta situația drepturilor omului în anumite țări sau pe teme specifice. Rusia nu a cooperat la anchetă, a declarat Ministerul de Externe de la Moscova.