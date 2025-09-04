search
Joi, 4 Septembrie 2025
Patru prizonieri de război ucraineni, condamnați la peste 20 de ani de închisoare. „Seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea Militară din Districtul al Doilea Occidental al Rusiei a pronunțat pedepse grele cu închisoarea pentru patru prizonieri de război ucraineni, a anunțat pe 3 septembrie Parchetul General al Federației Ruse.

Cei patru prizonieri, acuzați de sabotaj/FOTO: Shutterstock
Cei patru prizonieri, acuzați de sabotaj/FOTO: Shutterstock

Prizonierii au fost acuzați că au desfășurat operațiuni de sabotaj și recunoaștere împotriva unor obiective militare și industriale de pe teritoriul Rusiei, scrie Kyiv Independent.

Curtea rusă i-a condamnat colonelul Andrii Antonenko, căpitanul Andrii Kuliș, sublocotenentul Denis Tkacenko și sergentul Oleksii Mazurenko pentru planificarea și executarea unor atacuri teroriste, alături de alte acuzații minore.

Antonenko a primit o pedeapsă de 28 de ani, dintre care primii cinci vor fi executați în închisoare, iar restul într-o colonie penitenciară de maximă siguranță. El a fost amendat și cu 2 milioane de ruble (aproximativ 24.695 de dolari).

Kuliș și Mazurenko au fost condamnați la câte 26 de ani de închisoare, iar Tkacenko la 27 de ani.

Potrivit agenției de stat TASS, toți cei patru ofițeri au fost capturați în regiunea Briansk, Rusia.

Conform publicației independente Mediazona, soldații au fost acuzați că au minat linii electrice, o cale ferată și un depozit de combustibil, dar și că au plasat drone în apropierea aerodromului militar Șaikovka, din regiunea Kaluga, în august 2023.

Aerodromul Șaikovka găzduiește bombardiere strategice folosite pentru lansarea de rachete asupra orașelor ucrainene. În august 2023, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a raportat că un atac cu dronă asupra bazei a avariat cel puțin un avion militar.

În declarațiile finale adresate instanței, cei patru prizonieri de război au spus că și-au apărat țara și au urmat ordinele superiorilor. Ei au subliniat că niciun cetățean rus, civil sau militar, nu a fost rănit în urma acțiunilor lor.

„Nu mă consider terorist și nu sunt de acord cu acuzațiile care mi-au fost aduse. Nu știu cum va arăta soarta mea în continuare, dar am un sentiment profund personal că totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției.”, a spus Antonenko.

În ultimii ani, Rusia a organizat mai multe procese considerate înscenări împotriva prizonierilor de război ucraineni. În iunie, o instanță rusă a condamnat 184 de POW capturați în regiunea Kursk pentru acte de terorism.

Europa

