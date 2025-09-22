Franța și Belgia, hotărâte să recunoască statul Palestina în cadrul unei conferințe ONU. Israelul și SUA boicotează evenimentul

Mai multe țări intenționează să recunoască oficial statul palestinian în timpul unei conferințe ce are loc luni la New York, înaintea reuniunii anuale a liderilor mondiali în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, potrivit DPA.

Conferința, care va începe la ora locală 15:00 (19:00 GMT), va fi co-prezidată de șeful statului francez Emmanuel Macron și de Arabia Saudită, notează Agerpres, citând agenția germană de presă.

Pe lângă Franța, alte două țări - Belgia și Noua Zeelandă - au anunțat că plănuiesc să recunoască Palestina ca stat, în pofida opoziției ferme exprimate de Israel.

Regatul Unit, Canada și Australia au făcut deja acest pas duminică, devenind primele țări mari ce recunosc statalitatea palestiniană. Premierul britanic Keir Starmer și omologul său canadian Mark Carney urmează să aibă discursuri în timpul conferinței.

Obiectivul țărilor participante este de a menține vii speranțele pentru o soluționare diplomatică ce are în vedere co-existența a două state, unul israelian și unul palestinian.

Presiunile internaționale în creștere asupra Israelului ar putea conduce la sporirea exponențială a tensiunilor în regiune, avertizează criticii.

Conferința va fi boicotată de Israel și SUA

Israelul și Statele Unite, aliatul său cel mai important, boicotează această conferință.

Deși, în prezent, Berlinul se opune unei recunoașteri oficiale a Palestinei, ministrul de Externe german Johann Wadephul va participa ca susținător al soluției cu două state,

Președintele palestinian Mahmoud Abbas va lua parte prin videoconferință la acest eveniment, după ce SUA i-au respins cererea de viză.

Reuniunea anuală a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a ONU va începe marți. Se așteaptă ca în această săptămână să participe aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern.