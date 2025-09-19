Hamas avertizează că ofensiva din Gaza City pune capăt speranţei de întoarcere a ostaticilor. „Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartiere”

Hamas a transmis joi seară cel mai puternic mesaj de până acum privind ostaticii israelieni din Gaza, afirmând că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Gaza City înseamnă că Israelul a pierdut orice şansă de a-şi recupera ostaticii din teritoriu – vii sau morţi.

Într-un mesaj scris în ebraică şi adresat armatei şi conducerii israeliene, aripa militară a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a declarat că Netanyahu a emis, practic, o sentinţă la moarte pentru ostatici.

„Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartierele din Gaza City şi nu ne vom preocupa de viaţa lor atât timp cât Netanyahu a decis să îi ucidă. Începerea acestei operaţiuni criminale şi extinderea ei înseamnă că nu veţi primi niciun prizonier, nici viu, nici mort, iar soarta lor va fi aceeaşi ca a lui (Ron Arad)”, se arată în mesaj, scrie News.

Arad a fost un ofiţer al Forţelor Aeriene Israeliene, responsabil cu sistemele de armament, care a dispărut în timpul unei misiuni în 1986, în Liban, şi despre care se crede că a fost capturat de gruparea militară Amal şi ulterior predat Hezbollah.

Într-o declaraţie ulterioară, Hamas a spus că se pregătesc să lupte şi a a vertizat: ”Gaza va fi un cimitir pentru soldaţii voştri”.

CNN a contactat biroul prim-ministrului pentru un comentariu.

Declaraţia Hamas vine în contextul în care furia publică împotriva lui Netanyahu şi a guvernului său continuă să crească în Israel, demonstraţiile săptămânale din Tel Aviv – care cer încetarea războiului şi un armistiţiu – atingând un punct de maximă intensitate, unele familii ale ostaticilor fiind în fruntea protestelor.

Joi, purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, Effie Defrin, a încercat să liniştească familiile ostaticilor după ce a fost întrebat de un reporter dacă armata ştie unde se află aceştia.

„Ostaticii sunt mereu în gândurile noastre”, a spus Defrin, adăugând: „Vom face tot posibilul pentru a evita să le facem rău.”

Totuşi, multe familii ale ostaticilor au afirmat că planurile Israelului de a cuceri oraşul vor echivala cu o condamnare la moarte pentru cei dragi. În Gaza se mai află 48 de ostatici, dintre care 20 se crede că sunt în viaţă.

Într-un videoclip distribuit săptămâna aceasta de Forumul Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor, Einav Zangauker, mama ostaticului israelian Matan Zangauker, stă în faţa casei lui Netanyahu împreună cu alte familii ale ostaticilor, strigând cu disperare: „Ieşi afară şi spune-mi cum m-ai minţit în faţă şi mi-ai spus că vei avea un acord şi îi vei aduce pe toţi înapoi. Ieşi şi spune-mi cum m-ai minţit”, strigă Zangauker în videoclip.

Între timp, condamnarea internaţională a acţiunilor Israelului continuă să crească, Uniunea Europeană – cel mai mare partener comercial al Israelului – propunând sancţiuni, iar un raport al unei Comisii a Naţiunilor Unite concluzionând că Israelul comite genocid.