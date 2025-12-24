search
Sondaj: Peste jumătate dintre ruși se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se termine în 2026

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Peste jumătate dintre ruși, respectiv 55%, se așteaptă ca războiul împotriva Ucrainei să se încheie în 2026 și speră la o revenire la ceea ce ei descriu drept „viața normală”, potrivit unui sondaj realizat în decembrie de institutul de stat VTsIOM și publicat pe 24 decembrie.

Peste jumătate dintre ruși speră la o revenire la „normal” FOTO Profimedia
Peste jumătate dintre ruși speră la o revenire la „normal” FOTO Profimedia

Rezultatele apar în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile diplomatice pentru a intermedia un sfârșit al războiului declanșat de Rusia la scară largă, aflat acum în al patrulea an, pe fondul presiunilor președintelui american Donald Trump de a accelera negocierile.

Sondajul, realizat telefonic pe un eșantion de 1.600 de respondenți din cele 80 de regiuni ale Rusiei, le-a adresat participanților o întrebare deschisă despre evenimentele pe care le anticipează cel mai mult în anul următor, scrie Kyiv Independent.

Deși mulți respondenți și-au exprimat speranța că luptele se vor încheia, majoritatea se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în condițiile „proclamate drept obiective”, ceea ce reflectă menținerea alinierii la narațiunea Kremlinului.

VTsIOM a mai arătat că 79% dintre respondenți au încredere în președintele rus Vladimir Putin, iar 74% aprobă politica sa externă, cifre pe care institutul de stat le invocă drept dovadă a unei consolidări continue a opiniei publice.

Date separate ale Centrului independent Levada, publicate pe 22 decembrie, indică însă o schimbare mai nuanțată a sentimentului public. Potrivit acestui sondaj, doar 25% dintre ruși susțin continuarea războiului — cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei pe scară largă, în 2022.

Cercetătorii Levada au raportat că 66% dintre respondenți cred acum că Rusia ar trebui să se îndrepte către negocieri de pace, procent aflat în creștere în ultimele luni. Sprijinul pentru continuarea războiului rămâne mai ridicat în rândul celor care se informează preponderent din televiziunea de stat și aprobă acțiunile lui Putin.

Sondajul Levada a fost realizat pe un eșantion de 1.618 respondenți din 50 de regiuni ale Rusiei, în perioada 11–19 decembrie.

Autoritățile ruse au desemnat Centrul Levada drept „agent străin”, o etichetă folosită frecvent pentru a pune presiune pe presa independentă și organizațiile societății civile.

Rezultatele sondajelor apar în contextul intensificării negocierilor conduse de SUA, deși Moscova continuă să fie percepută drept un obstacol major în calea unui acord.

Oficialii ruși au respins în mod repetat compromisurile propuse și insistă în continuare asupra unor cereri maximaliste, inclusiv retragerea Ucrainei din întreaga regiune Donbas, care cuprinde oblasturile Donețk și Luhansk.

